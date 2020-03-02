Генеральные секретари национальный олимпийских комитетов Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Афганистана и Ирана на встрече в Нур-Султане приняли решение возобновить Центральноазиатские игры. Их планируется провести в 2021 году, сообщила пресс-служба НОК Казахстана.

Странам осталось обсудить периодичность проведения состязаний, а также перечень видов спорта, которые будут включены в программу. Среди них могут быть и традиционные неолимпийские виды спорта.

Первые Центральноазиатские игры, проводимые каждые два года, состоялись в сентябре 1995 года в Ташкенте. В 1997 году их принимали в Алматы, в 1999-м — в Бишкеке. В 2001 году игры, запланированные в Ашхабаде, были отменены. В 2003 году они прошли в Душанбе, с тех пор не проводились.