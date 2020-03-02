Экономические преобразования, начатые в Узбекистане в конце 2016 года, приносят свои плоды. За последние четыре года правительство страны продемонстрировало значительный прогресс в реализации социально-экономических реформ.

Как отмечается в первом за 15 лет Обзоре государственных расходов (ОГР), подготовленном Всемирным банком, правительство Узбекистана повысило прозрачность государственного бюджета, улучшило систему управления государственными финансами, упростило налоговую систему и снизило налоговую нагрузку. Эти меры приносят положительные результаты и ощутимую пользу гражданам, бизнесу и национальной экономике в целом.

Сам факт, что впервые с 2005 года Всемирный банк смог провести обзор государственных расходов в Узбекистане, работая в партнерстве с заинтересованными министерствами и ведомствами, уже является достаточно примечательным. Но еще больше впечатляет траектория развития системы управления государственными финансами за последние годы, выявленная в ходе данного обзора и основные вехи которого описаны в этой статье.

Повышение прозрачности бюджета и расширение доступа к данным по государственным финансам

Прозрачность имеет жизненно важное значение как для эффективного управления государственными финансами, так и для укрепления доверия к государственным органам. Правительство Узбекистана предприняло решительные меры в данной области в рамках проводимой бюджетно-налоговой реформы. К примеру, еще совсем недавно данные по государственным финансам были недоступны. Это затрудняло понимание гражданами и бизнесом, каким образом расходуются их налоги.

Для изменения ситуации власти выполнили рекомендации Международного валютного фонда (МВФ) по внедрению Расширенной общей системы распространения данных (р-ОСРД), используемой МВФ. И в настоящее время данные по государственным финансам публикуются как на вебсайте Государственного комитета Узбекистана по статистике, так и на вебсайте МВФ.

Еще более обнадежили меры по расширению участия граждан в процессе составления бюджета и развития нормативно-правовой базы в этой области. Так, начиная с 2018 года, Министерство финансов начало публиковать «Бюджет для граждан». Документ в доступной форме разъясняет общественности приоритетные задачи правительства, структуру государственных ресурсов и общие государственные расходы на следующий календарный год.

В 2019 году власти страны предприняли беспрецедентный шаг, представив комплекс среднесрочных макроэкономических и бюджетно-налоговых прогнозов, а также проведя оценку фискальных рисков, требующих внимания правительства.

В довершение ко всему, бюджет на 2020 год стал первым бюджетом в истории страны, принятым в формате закона, а не постановления президента. Это подчеркивает растущую роль парламента Узбекистана в бюджетном процессе.

Включение в государственный бюджет внебюджетных фондов

До начала реформ в 2016 году более половины государственных расходов осуществлялось за рамками бюджета, будь то внебюджетные фонды или внебюджетные счета.

Сегодня 23 внебюджетных фонда, включая Фонд реконструкции и развития Узбекистана (ФРРУ), интегрированы в бюджет на 2020 год. Это демонстрирует значительный прогресс, но данная трансформация потребует дополнительного времени, т. к. все еще продолжают свое функционирование порядка 25 внебюджетных фондов и от 20 до 30 тысяч внебюджетных счетов государственных организаций и учреждений (министерств, ведомств, учебных заведений, больниц и т. д. ).

Меры по сокращению расходов, осуществляемых за рамками бюджета, являются шагом в правильном направлении, но многое еще предстоит сделать в этой области. В частности, более трети государственных расходов в стране по-прежнему осуществляется через внебюджетные фонды и внебюджетные счета. Кроме того, инвестиции международных финансовых институтов по-прежнему не включены в бюджет, равно как и квазифискальные расходы государственных предприятий.

Консолидированные общие государственные расходы, 2018 год (в процентах от ВВП).

Снижение, упрощение и более эффективный сбор налогов

Принимая решение о совершенствовании налоговой системы страны, власти сделали выбор в пользу смелой, экспансивной программы. Похоже, что эти меры приносят свои плоды.

Суть реформы заключалась в том, чтобы снизить налоговую нагрузку на граждан и предприятия, унифицировать ставки подоходного налога и социальных налогов на уровне 12%, рационализировать платежи НДС, а также снизить количество налогов и обязательных платежей. Кроме того, были снижены налог на имущество физических лиц, налог на дивиденды и единый налог для микро- и малых предприятий.

Такое снижение ставок улучшило ситуации в вопросах соблюдения налогового законодательства, увеличив поступления от налогов в бюджет в 2019 году более чем на треть. Данный тренд опроверг доводы многих скептиков и продемонстрировал, что правильно спланированные реформы могут достичь своих целей.

Достижение дальнейшего прогресса

Учитывая достигнутые успехи программы реформ, правительству Узбекистана необходимо придерживаться нынешнего темпа перемен, определив при этом приоритетные направления для реализации реформ.

Во-первых, консолидация всех внебюджетных расходов в государственный бюджет повысит прозрачность, эффективность и действенность расходов. Совершенствование управления государственными финансами будет также способствовать закреплению достижений программы реформ.

Во-вторых, совершенствование процесса подготовки бюджета, внедрение устойчивых методов учета в государственном секторе и внедрение надлежащих государственных механизмов внутреннего контроля и аудита будут способствовать развитию данной области.

В-третьих, что касается управления государственными инвестициями, то основное внимание в рамках данной политики необходимо уделять развитию потенциала государственных органов, занимающихся определением, разработкой, оценкой, реализацией и мониторингом инфраструктурных проектов, в том числе финансируемых в рамках государственно-частного партнерства.

И, наконец, налоговая система должна быть более предсказуемой и менее сложной. Несмотря на то, что Налоговым кодексом определены основные налоговые базы и ставки налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость, правительством были установлены другие налоговые ставки в ежегодных постановлениях, регулирующих вопросы исполнения бюджета (закон на 2020 год). Продолжение налоговой реформы остается приоритетным направлением повышения инвестиционной привлекательности Узбекистана.

Смелая программа реформ, начатая в 2016 году, способствовала повышению прозрачности государственных расходов, сокращению расходов за рамками бюджета, а также улучшению ситуации в сфере налогообложения и сбора налогов.

Усилия по повышению эффективности и результативности государственных расходов во многих областях, в том числе в сельском хозяйстве, ирригации, образовании, финансах, продолжаются. В следующем обзоре государственных расходов (ОГР-2), который подготовит Всемирный банк, будет проанализирована результативность вышеназванных реформ.