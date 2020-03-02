Регулярные автобусные рейсы по маршруту Фергана-Алматы запускаются с 4 марта, сообщила пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.
Рейсы будут осуществляться компаниями Uzautotrans Service и «Тулпар-Байконыр» один раз ежедневно. При увеличении спроса частоту рейса планируется увеличить до трех раз в день, сообщили «Газете.uz» в Минтранспорта.
Билеты можно приобрести на автостанции в Фергане и автовокзале «Сайран» (Алматы). Их стоимость не уточняется.
Первый рейс отправится 4 марта в 11:00 с Ферганской автостанции. Расстояние в 1202 км автобусы должны преодолевать за 22 часа и 20 минут.
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