Регулярные автобусные рейсы по маршруту Фергана-Алматы запускаются с 4 марта, сообщила пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

Рейсы будут осуществляться компаниями Uzautotrans Service и «Тулпар-Байконыр» один раз ежедневно. При увеличении спроса частоту рейса планируется увеличить до трех раз в день, сообщили «Газете.uz» в Минтранспорта.

Билеты можно приобрести на автостанции в Фергане и автовокзале «Сайран» (Алматы). Их стоимость не уточняется.

Первый рейс отправится 4 марта в 11:00 с Ферганской автостанции. Расстояние в 1202 км автобусы должны преодолевать за 22 часа и 20 минут.