В 2018 году было положено начало эксклюзивного для Ташкента проекта по возведению международного делового центра Tashkent City. Прошло не так много времени, но уже в наступившем 2020 году первые обладатели недвижимости в ЖК Boulevard и Gardens Residence смогут заселиться в свои квартиры и стать первыми резидентами международного делового центра.
Жилые комплексы Gardens Residence и Boulevard — лоты №1 и №7 на территории международного делового центра Tashkent City. Именно эти мультифункциональные сооружения первыми откроют двери для своих владельцев и станут новым местом проживания для более чем полутора тысяч счастливых семей уже в 2020 году.
В это же время начнет функционировать коммерческая часть жилых комплексов, расположенная на первых этажах — разнообразные рестораны, бутики и супермаркеты примут своих первых гостей.
Жилые комплексы отвечают всем международным стандартам, предъявляемым к высококлассному жилому пространству. Помимо архитектурных и технических достоинств, резиденты Gardens Residence и ЖК Boulevard смогут ощутить на себе все преимущества сервиса мирового уровня, предоставляемого управляющей компанией Pro FM.
Помимо облагороженной территории с фонтанами, грандиозной трехкилометровой шопинг-авеню, бизнес-центра и живописного парка Tashkent City в двух шагах, жителям жилых комплексов будет доступен и спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном и фитнес-кафе.
Для тех, кто задумывается о покупке квартиры в жилом комплексе Boulevard, предусмотрено несколько вариантов приобретения апартаментов — со свободной планировкой, с черновой отделкой и с дизайнерским ремонтом. Это хорошая возможность стать одними из первых жителей международного делового центра Tashkent City уже в 2020 году.
Более подробную информацию можно получить в офисе компании ежедневно с 9:00 до 19:00.
Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.
Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City
Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои
Сайт: dreamcity.uz
Telegram: t.me/dreamcityuz
Facebook: fb.com/dreamcity.uz
Instagram: @dreamcity.uz
На правах рекламы.