Член Госсовета КНР, бывший министр иностранных дел (2007−2013), руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи 2−3 марта посетит Узбекистан.

Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана, на переговорах в Ташкенте планируется обсудить реализацию договоренностей, достигнутых на встречах на высшем и высоких уровнях.

Стороны также рассмотрят перспективы развития двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках международных организаций.