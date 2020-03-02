Почти все когда-либо вздрагивали от гудения холодильника. Или размораживали лед с помощью вентилятора. Подобные проблемы повсеместно встречаются в старых моделях холодильников. Однако пользование холодильником может быть максимально комфортным, если это — Artel.

Какую модель выбрать

В ассортименте холодильников Artel можно найти как компактные однокамерные модели, так и вместительные двухкамерные. Компактные однокамерные холодильники отлично подойдут для небольшой кухни или маленькой семьи. Если нет нужды запасаться большим количеством продуктов, то и приобретать большой холодильник не имеет смысла. Холодильника объемом 190−225 л будет вполне достаточно.

А если все, чем заполняется устройство — это напитки и легкий перекус, то мини-холодильники объемом от 90 до 105 л — верное решение.

С двухкамерными холодильниками рекомендуется учитывать два момента:

1) При выборе обращать внимание на общий полезный объем. Для двухкамерных моделей это — 212−350 л.

2) Расположение морозилки: в современных устройствах они чаще всего располагаются внизу, под холодильной камерой. Но любителям классического варианта расположения морозильной камеры подойдут такие модели, как Artel HD 395 FWEN или Artel HD 341FN S.





Так ли важна технология No Frost

Для тех, кто ценит свое время, будет важна технология No Frost. Ведь еще несколько лет назад разморозка холодильника занимала как минимум шесть часов. Чтобы сегодня хозяйкам не приходилось тратить полдня на борьбу с ледяными айсбергами, используется технология No Frost — «Без инея».

Благодаря этой технологии на стенках холодильников не образуется наледь. Его можно просто чистить, уровень влажности здесь ниже, чем в устройствах с капельной разморозкой, а продукты хранятся дольше.





Возможно ли равномерное охлаждение продуктов

Наверняка многие замечали, что в старых холодильниках наиболее холодной полкой была верхняя, под морозилкой. Так вот, теперь для равномерного и быстрого охлаждения продуктов в холодильниках Artel используется технология Multi Air Flow.

Ее секрет кроется в том, что холодный воздух, разделенный специальными вентиляторами на несколько потоков, обдувает каждую полку. Так функция поддерживает влажность в камерах на одном уровне и исключает резкие перепады температуры. Поэтому свежесть продуктов не зависит от того, где они лежат.





Каким должен быть правильный компрессор

Правильный компрессор должен быть от правильного производителя. Компания Embraco в настоящее время является ведущей на рынке по производству герметичных холодильных компрессоров. Вот уже семь лет компания Artel сотрудничает с итальянским производителем и устанавливает их компрессоры в свои однокамерные, двухкамерные и витринные холодильники.





Выбирая холодильник Artel с вышеописанными характеристиками, покупатель получает:

надежность и продолжительный срок службы техники;

равномерное охлаждение и длительный срок хранения продуктов;

оптимальный уровень влажности в холодильной и морозильной камерах;

возможность удобной и быстрой чистки.

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