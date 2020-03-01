Официальные статистические данные Таджикистана и Узбекистана по торговому обороту между странами по состоянию на январь 2020 года расходятся почти в два раза. Это связано с методикой подсчета внешнеторговых операций, возникших между резидентами и нерезидентами, сообщили в Агентстве по статистике при президенте Таджикистана изданию «Азия-Плюс».

По данным статагентства Таджикистана, общий объем таджикско-узбекского товарооборота в январе составил 22,8 млн долларов. Отмечается, что в минувшем месяце экспорт продукции в Узбекистан составил свыше 3,6 млн долларов, а импорт — около 19,2 млн долларов.

Источник: Госкомстат Узбекистана.

При этом Государственный комитет Узбекистана по статистике сообщил, что двухсторонний товарооборот с Таджикистаном в январе достиг 41,3 млн долларов. В частности, экспорт в Таджикистан составил 30 млн долларов, а импорт таджикской продукции — 11,3 млн долларов.

Агентстве по статистике при президенте Таджикистана объяснило, что в Таджикистане, как и в других странах СНГ, статистика внешнеторгового оборота формируется на основе методологических рекомендаций Межгосударственного Статистического Комитета СНГ и методологии по составлению «Платёжного баланса и международной инвестиционной позиции» шестого издания Международного валютного фонда.

«Внешнеторговый оборот в Таджикистане формируется отдельно по товарам и международным услугам. Данные по экспорту и импорту товаров Агентства по статистике формируются на основе официальных данных Таможенной службы страны с учетом поправок связанных с экспортом и импортом электроэнергии и природного газа на основании данных ОАХК „Барки Точик“, ЗАО „Памирэнержи“ и ОАО „Таджиктрансгаза“, по которым не наблюдается расхождения с Республикой Узбекистан», — отметили в ведомстве.

Однако при составлении внешнеторгового оборота между странами исключаются товары, конечное пользование которых, приходится на другие страны и имеют для страны транзитный характер.

Отмечается, что данные по экспорту и импорту международных услуг формируются на основании информации, предоставляемой предприятиями и организациями, осуществляющих свою деятельность в Таджикистане. В частности, услуг по перевозкам грузов и пассажиров железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом, почтовые услуги, услуги туроператоров и т. д.

«Расхождения с Узбекистаном, в основном, наблюдается по международным услугам, связанным с операциями по перевозкам товаров, платежи которых осуществляется резидентами других стран. Необходимо отметить, что Узбекистан, являясь транзитной страной, указывает в своих сведениях услуги по перевозкам товаров, направляемых в Таджикистан, не учитывая источник платежа или собственника товара», — говорится в комментарии таджикского агентства по статистике.

Согласно методологическим требованиям, в экспорте товаров и услуг учитывается страна, на которую приходится обязательство за оплату.