Абитуриентам будет предоставлена возможность пройти регистрацию через сайт Государственного центра тестирования (ГЦТ) и мобильное приложение. Они также могут заказывать электронные варианты книг вопросов для самопроверки.

Об этих и других новшествах вступительных тестовых испытаний в вузы 2020−2021 учебного года рассказали на брифинге 28 февраля в Агентстве информации и массовых коммуникаций. В мероприятии принимали участие заместитель директора ГЦТ Кахрамон Хакбердиев, начальник управления ГЦТ Улугбек Норалиев, начальник пресс-службы ГЦТ Орзикул Бобоев и другие сотрудники ведомства.

Представители ГЦТ сообщили, что подготовили новую систему регистрации абитуриентов, которая позволит им подавать документы в вузы через сайт ГЦТ и мобильное приложение. Таким образом, абитуриенты смогут пройти регистрацию в приемной комиссии, не выходя из дома. Для этого понадобится только паспорт (либо иной документ, удостоверяющий личность), документ об образовании (аттестат, диплом) и документ, дающий право на льготу (при наличии). Сейчас система проходит апробацию, в марте намечается тестирование системы совместно с Министерством народного образования.

На вопрос «Газеты.uz» о том, будет ли онлайн-регистрация распространяться на все вузы, Улугбек Норалиев ответил, что согласно постановлению президента регистрация через Центры государственных услуг или Единый портал интерактивных госуслуг (ЕПИГУ) доступна только для тех вузов, которых определит Государственная комиссия по приему в образовательные учреждения страны. Что касается регистрации через сайт или мобильное приложение ГЦТ, то ведомство не видит проблем распространить это на все вузы страны.

Так как в связи введением тестирования по пяти предметам (три обязательных предмета и два предмета по специальности) меняется порядок подсчета баллов (2,1 балла за правильный ответ в обязательных предметах и 3,1 балла за правильный ответ в предметах по специальности), у абитуриентов появится больше комбинаций выбора направлений обучения. Однако вопрос о том, смогут ли абитуриенты выбрать более трех направлений при подаче документов в вузы, как это было ранее озвучено, остается пока открытым.

Представители ГЦТ также продемонстрировали систему E-Sinov, которая позволит любому желающему через Telegram-бот заказывать электронные варианты книг вопросов по всем общеобразовательным предметам для самопроверки. После оплаты и получения книги вопросов в виде pdf-файла, необходимо будет заполнить лист ответов (опубликован в официальных сборниках тестовых заданий, выпущенных ГЦТ в 2019 году или можно скачать с сайта), сфотографировать заполненный лист ответов и отправить в ГЦТ через тот же Telegram-бот. После этого пользователю будут отправлены его результаты.

Книги вопросов для самопроверки будут формированы из официальной базы тестовых заданий 2019 года. Определенная часть этой базы будет использована и в тестовых испытаниях 2020 года.

Несмотря на то, что на сайте ГЦТ опубликованы образцы открытых тестовых заданий по обязательным предметам (задания, в которых ответ необходимо написать, а не выбрать из предложенных вариантов), использование таких типов заданий, по словам Кахрамона Хакбердиева, в тестовых испытаниях пока не планируется.

Ожидается запуск платформы на сайте ГЦТ, где любой желающий может открыть персональный кабинет, пользоваться интерактивными услугами центра, записываться на диагностические тесты, получать ответы на свои вопросы и направлять свои замечания и предложения по тестам.

На вопрос «Газеты.uz» о том, в каком направлении будет развиваться тестовая система — в направлении унификации выпускных школьных экзаменов и вступительных вузовских, как это было отмечено в проекте Стратегии-2020 (пункт 243) или в направлении введения сертификатов по предметам, как это планируется по родному языку и литературе и математике, — Кахрамон Хакбердиев ответил, что сейчас ГЦТ готовит предложения в вышестоящие инстанции и окончательное решение будет после обсуждения. Улугбек Норалиев отметил, что в 2021 году намечается апробация унифицированных экзаменов и с 2022 года возможно внедрение.

В конце брифинга представители ведомства отметили, что последние два года много внимания было уделено обеспечению прозрачности в процессе тестовых испытаний, и теперь внимание будет направлено на содержательную, научную и методическую сторону тестовых заданий.