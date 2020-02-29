«Узпромстройбанком» учреждена стипендия SQB для студентов высших учебных заведений республики, филиалов зарубежных вузов в Узбекистане и узбекистанских граждан, обучающихся в образовательных учреждениях за рубежом. Размер стипендии будет определен в объеме до двукратного размера минимальной оплаты труда, установленной на территории Узбекистана.

Стипендия SQB выплачивается на основе конкурсного отбора одаренным, инициативным, современно мыслящим студентам, обучающимся на 3−4 курсах бакалавриата и в магистратуре по направлениям финансов, экономики, информационных технологий, математики, права и другим необходимым специальностям, связанным с бизнес-процессами банка, обладающим разносторонними знаниями и квалификацией, владеющим в совершенстве иностранными языками и успешно продолжающим (заканчивающим) обучение.





При этом особое внимание уделяется наличию высоких рейтинговых показателей у студентов в процессе учебы, совершенному знанию ими государственного языка и минимум одного иностранного. Также претенденты будут проходить собеседование у экспертной группы по стипендии SQB, созданной в системе банка, и тестовые испытания.

По итогам конкурса предпочтение отдается призерам международных и республиканских олимпиад по дисциплинам касательно деятельности банка, информационных технологий, математики.

«Данный проект осуществляется на основе разработанных в банковском системе новых HR-стандартов. При этом предусмотрена цель осуществления эффективной кадровой политики в процессе трансформации банка, в том числе, пополнения кадрового резерва одаренными молодыми специалистами, активными в учебе, научных изысканиях и общественной жизни, и вместе с тем, создания благоприятных условий студентам высших учебных заведений для начала профессиональной деятельности в банковской сфере и сфере информационных технологий», — сказал директор департамента управления персоналом «Узпромстройбанка» Азизхон Нодиров.

Об участии в конкурсе на стипендию SQB и приеме документов кандидатов будет подробно сообщено в ближайшие дни.

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