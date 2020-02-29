Тайный склад медицинских масок почти на 669 млн сумов обнаружен в частном доме гражданина С. Х. в Мирзо-Улугбекском района Ташкента, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана.

Сотрудники Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК провели оперативное мероприятие и выявили в подвале дома незаконное хранение медицинских масок «неизвестного качества» без наличия обязательного сертификата соответствия.

Было установлено, что товар готовился к перепродаже за границу. В настоящее время по выявленному факту правонарушения проводится таможенная проверка.

Агентство по защите прав потребителей при антимонопольном комитете Узбекистана в начале февраля заявляло, что в стране многократно выросли цена на медицинские маски в аптеках из-за распространения коронавируса в мире. Кроме того, пользователи в соцсетях сообщают, что за последний месяц наблюдается дефицит масок в аптеках.

В Узбекистане сегодня работают 15 производителей медицинских масок, но из-за роста спроса, их мощности не справляются с объемом заявок от аптечных сетей и различных учреждений.