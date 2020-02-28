«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов блинчиков.

«Креп Сюзетт»


Простой рецепт необыкновенно воздушных, нежных и тонких блинчиков, пропитанных сладким апельсиновым соусом.

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Венгерские блинчики с мясом


Блинчики довольно популярное блюдо в Венгрии. Этот рецепт понравится любителям несладких и сытных блинчиков с сочной начинкой.

Сырные блинчики с зеленью


Сырные блины со свежей зеленью — это отличный вариант для быстрого завтрака. К ним не нужно готовить начинку, они получаются сытными, вкусными и насыщенными.

Блинный торт «Красный бархат»


Блинный торт «Красный бархат» получается оригинальным и ярким. Его можно испечь с любым красителем или без него, блинчики все равно получаются очень нежными и вкусными.

Блины на кефире


Разнообразить привычный способ приготовления блинчиков поможет новый рецепт — попробуйте испечь их на кефире. Они получаются очень нежными, кружевными и удивительно вкусными.

Блинный торт со сметанным кремом


Это простое и доступное, но от этого не менее вкусное лакомство, не требующее выпечки. Тортик можно собрать к семейному чаепитию на выходных.

Шпинатные блины


Рецепт быстрого и яркого завтрака — это блинчики со шпинатом. Блинчики подарят не только весеннее настроение, но и порадуют своим необычным вкусом.

Еще больше рецептов — на Zira.uz.

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