«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов блинчиков.
«Креп Сюзетт»
Простой рецепт необыкновенно воздушных, нежных и тонких блинчиков, пропитанных сладким апельсиновым соусом.
Венгерские блинчики с мясом
Блинчики довольно популярное блюдо в Венгрии. Этот рецепт понравится любителям несладких и сытных блинчиков с сочной начинкой.
Сырные блинчики с зеленью
Сырные блины со свежей зеленью — это отличный вариант для быстрого завтрака. К ним не нужно готовить начинку, они получаются сытными, вкусными и насыщенными.
Блинный торт «Красный бархат»
Блинный торт «Красный бархат» получается оригинальным и ярким. Его можно испечь с любым красителем или без него, блинчики все равно получаются очень нежными и вкусными.
Блины на кефире
Разнообразить привычный способ приготовления блинчиков поможет новый рецепт — попробуйте испечь их на кефире. Они получаются очень нежными, кружевными и удивительно вкусными.
Блинный торт со сметанным кремом
Это простое и доступное, но от этого не менее вкусное лакомство, не требующее выпечки. Тортик можно собрать к семейному чаепитию на выходных.
Шпинатные блины
Рецепт быстрого и яркого завтрака — это блинчики со шпинатом. Блинчики подарят не только весеннее настроение, но и порадуют своим необычным вкусом.
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