Погода в первые пять дней весны будет теплой, но неустойчивой, однако резких изменений в первую декаду не ожидается, сообщил Узгидромет.

Воздух 1−2 марта прогреется до +20…+23 градусов, что на 8−10 градусов выше среднемноголетних значений. На третий день марта по большей части территории Узбекистана сохранится теплая и сухая погода. Заток прохладного и влажного воздуха снизит температурный фон 4−5 марта, местами по республике пройдут дожди.

Для марта характерна частая смена направления воздушных потоков: бурный вынос очень теплого воздуха с районов зарубежного юга сменяется затоком холодного воздуха с районов Поволжья, реже — с районов Урала и Западной Сибири.

Периоды теплой погоды чередуются с похолоданиями, смена воздушных масс с одновременным выносом влаги формирует периоды неустойчивой погоды с выпадением дождей.

Март в Узбекистане — самый осадочный месяц в году и по количеству осадков и по числу осадочных дней. В среднем, не считая северных районов и пустынной зоны, в марте бывает от 10 до 15 дней с осадками. В марте нередки случаи перехода дождя в снег и понижения температуры до отрицательных значений, как это было, например, в 2015 году, когда после длительного периода теплой погоды, когда уже зацвели плодовые деревья, в самом конце месяца в ряде регионов прошел снег и ударили морозы.

Синоптики затрудняются определить, какой весна будет в целом. В апреле обычно сохраняется неустойчивое состояние атмосферы. Дожди выпадают часто, но бывают обычно кратковременными, сопровождаются грозами, иногда выпадением града и шквалистым усилением ветра.

В мае дожди выпадают значительно реже, чем в марте и в апреле, распределение их по территории обычно очень неоднородно, даже в пределах одного города, однако их интенсивность может быть очень значительной.

Уходящий же зимний сезон, как и все последние годы, был теплым. Осадки выпадали преимущественно в виде дождя, лишь иногда с переходом в снег. Устойчивый снежный покров наблюдался только в горных районах республики.

В самые холодные периоды нынешней зимы температура понижалась до −7…−2 градусов, но такие похолодания были очень непродолжительными. В самые теплые дни температура повышалась до +15…+20 градусов, а кое-где — еще выше, что более характерно для весенних, а не для зимних месяцев.