Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка, предоставляет механизм гарантирования торгового финансирования банку «Ипак Йули». Цель — помочь банку увеличить финансирование международной торговли в рамках поддержки усилий по модернизации экономики и стимулированию роста.

В соответствии с этим соглашением банк «Ипак Йули» становится третьим узбекским банком, присоединившимся к глобальной программе IFC по финансированию торговли (GTFP). IFC будет поддерживать деятельность «Ипак Йули» в области торгового финансирования путем предоставления гарантий частичного или полного покрытия платежных рисков по отдельным экспортно-импортным операциям клиентов банка.

«Сотрудничество с IFC поможет нам расширить контакты с компаниями-экспортерами и импортерами, а также увеличить объемы торгового финансирования, тем самым предоставляя клиентам банка больше возможностей по осуществлению международной торговли», — отметил Саидаброр Сайдахмедов, председатель правления банка «Ипак Йули».

Гарантии IFC помогут клиентам банка получить доступ к источникам международного торгового финансирования и содействовать увеличению трансграничной торговли, которая имеет важное значение для местного рынка.

«Линия по торговому финансированию банка „Ипак Йули“ является частью нашей поддержки правительства Узбекистана в реформировании банковского сектора страны и усилий по расширению доступа к финансам для малых и средних предприятий. Наше партнерство будет содействовать внедрению эффективных бизнес-моделей, которые помогут улучшить доступ к финансированию торговли для местных компаний», — сказала Кассандра Колберт, региональный руководитель IFC в Центральной Азии.

Глобальная программа IFC по торговому финансированию с общим объемом в 5 млрд долларов США содействует снижению рисков путем предоставления гарантий по торговым обязательствам банков в развивающихся рынках.

С момента создания программы в 2005 году IFC выпустила более 63 тысяч гарантий по финансированию торговых операций, содействуя развитию различных секторов, включая инфраструктуру, сельское хозяйство, здравоохранение, а также многие другие. В рамках деятельности IFC по развитию торговли было поддержано торговых операций на сумму более чем 180 млрд долларов США в более чем 90 странах мира.

Индивидуальные гарантии, предоставляемые IFC в рамках GTFP, зависят от конкретной транзакции и могут быть подкреплены различными базовыми инструментами: аккредитивы, векселя, связанные с торговлей, принятые векселя, гарантии, облигации с заявкой и исполнением, а также гарантии авансовых платежей. Гарантии могут выдаваться в поддержку всех торговых сделок частного сектора, которые соответствуют критериям IFC.

Банк «Ипак Йули» активно сотрудничает с IFC с 2018 годa и успешно привлек кредитную линию в размере 15 млн долларов США. IFC, входящая в группу Всемирного банка, является крупнейшим институтом развития, фокусирующим свою деятельность на поддержке частного сектора на развивающихся рынках. Работая с более чем двумя тысячами компаний по всему миру, IFC использует свой капитал, экспертизу и опыт, чтобы создавать рынки и возможности в развивающихся странах по всему миру.

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