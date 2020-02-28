Управление благоустройства Ташкента получит 43 единиц коммунальной техники, об этом в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил первый заместитель хокима столицы по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций Даврон Хидоятов. Проект в числе других был презентован президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву 21 февраля.

По словам Даврона Хидоятова, президент во время ознакомления со строительными и социальными проектами в столице уделил отдельное внимание вопросу благоустройства Ташкента.





«На сегодняшний день [в сфере благоустройства] работают более 10 тысяч людей, но данная работа осуществляется вручную. Было отдельное поручение механизировать это направление и закупить необходимую технику. Мы специально закупаем немецкую технику, которая будет чистить тротуары», — сказал Даврон Хидоятов.

Подметально-уборочная машина BUCHER CityCat (слева). Фото: «Узбекистан 24».

Первый замхокима подчеркнул, что в 2020 году всего планируется закупить 43 единицы коммунальной техники для Управления благоустройства. «Такого закупа за последние 20 лет мы не делали», — признал он.

В числе техники, которую планируется приобрести:

подметально-уборочная машина BUCHER CityCat 1000 (4 единицы);

тротуароуборочная машина (2);

автомобиль по вывозу мусора Isuzu (4);

автокраны Isuzu (16);

автоподъемник Isuzu 18 м (2);

автоподъемник Isuzu 28 м (1);

автоподъемник 35 м (1);

экскаватор с гидромолотом Doosan с объемом ковша 0,8 кубометров (1);

экскаватор с гидромолотом Doosan с объемом ковша 0,25 кубометров (1);

передний подъемный механизм 3 кубометров (1);

автомобиль Isuzu для мойки дорог и посыпки песком (4);

автосамосвал Isuzu 4 тонны (3);

автосамосвал Isuzu 9 тонн (3);

автомашина для пересадки деревьев (1);

измельчитель веток (2);

механизмы для скашивания травы (2);

механизм для корчевания пеньков (2);

траншеекопатель (1);

выносной компрессор (2);

ручная подметальная машина MN-P100 на аккумуляторе (1);

вакуумная машина для подметания улиц на аккумуляторе MN-E8006 (1);

осветительная матча PK 4022 (2).





Кроме того, Даврон Хидоятов указал, что в этом году будет установлено более 850 опор и 4000 осветительных приборов, а для государственного унитарного предприятия «Тошшахарнур» закуплено 10 автогидроподъемников АГП-18, поршневой компрессор и осветительные мачты на базе дизельного генератора — всего более 12 единиц техники. «Также идет поэтапная замена старых электропроводов, будут заменены 135 км», — рассказал первый замхокима.