Управление благоустройства Ташкента получит 43 единиц коммунальной техники, об этом в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил первый заместитель хокима столицы по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций Даврон Хидоятов. Проект в числе других был презентован президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву 21 февраля.
По словам Даврона Хидоятова, президент во время ознакомления со строительными и социальными проектами в столице уделил отдельное внимание вопросу благоустройства Ташкента.
«На сегодняшний день [в сфере благоустройства] работают более 10 тысяч людей, но данная работа осуществляется вручную. Было отдельное поручение механизировать это направление и закупить необходимую технику. Мы специально закупаем немецкую технику, которая будет чистить тротуары», — сказал Даврон Хидоятов.
Подметально-уборочная машина BUCHER CityCat (слева). Фото: «Узбекистан 24».
Первый замхокима подчеркнул, что в 2020 году всего планируется закупить 43 единицы коммунальной техники для Управления благоустройства. «Такого закупа за последние 20 лет мы не делали», — признал он.
В числе техники, которую планируется приобрести:
- подметально-уборочная машина BUCHER CityCat 1000 (4 единицы);
- тротуароуборочная машина (2);
- автомобиль по вывозу мусора Isuzu (4);
- автокраны Isuzu (16);
- автоподъемник Isuzu 18 м (2);
- автоподъемник Isuzu 28 м (1);
- автоподъемник 35 м (1);
- экскаватор с гидромолотом Doosan с объемом ковша 0,8 кубометров (1);
- экскаватор с гидромолотом Doosan с объемом ковша 0,25 кубометров (1);
- передний подъемный механизм 3 кубометров (1);
- автомобиль Isuzu для мойки дорог и посыпки песком (4);
- автосамосвал Isuzu 4 тонны (3);
- автосамосвал Isuzu 9 тонн (3);
- автомашина для пересадки деревьев (1);
- измельчитель веток (2);
- механизмы для скашивания травы (2);
- механизм для корчевания пеньков (2);
- траншеекопатель (1);
- выносной компрессор (2);
- ручная подметальная машина MN-P100 на аккумуляторе (1);
- вакуумная машина для подметания улиц на аккумуляторе MN-E8006 (1);
- осветительная матча PK 4022 (2).
Кроме того, Даврон Хидоятов указал, что в этом году будет установлено более 850 опор и 4000 осветительных приборов, а для государственного унитарного предприятия «Тошшахарнур» закуплено 10 автогидроподъемников АГП-18, поршневой компрессор и осветительные мачты на базе дизельного генератора — всего более 12 единиц техники. «Также идет поэтапная замена старых электропроводов, будут заменены 135 км», — рассказал первый замхокима.