Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 февраля ознакомился со строительством многоэтажных домов в махалле «Авайхон» Мирзо-Улугбекского района Ташкента, сообщила пресс-служба главы государства.

Здесь намечено построить 17 многоэтажных домов на 1120 квартир. В настоящее время завершено строительство 5 домов, ведутся внутренние отделочные работы. Они будут сданы в эксплуатацию в сентябре 2020 года.

Глава государства посетил одну из квартир, поинтересовался технологией строительства и энергоэффективностью материалов. Внешние стены домов отделаны базальтовой ватой, которая минимизирует потери тепла. Производство этого материала полностью локализовано.

Президент дал указания применять при строительстве больше произведенных в Узбекистане материалов, снизить себестоимость квартир и выделять их, в том числе, малообеспеченным семьям. Шавкат Мирзиёев поручил поддерживать последних продлением сроков погашения кредитов и предоставлением жилья в аренду.

«Жители городов недовольны качеством коммунальных услуг. Не хватает профессиональных организаций, квалифицированных кадров в сфере эксплуатации зданий. Новые объекты подключаются к старой инфраструктуре. Целые кварталы отапливаются из далекой станции. А если работать по уму, коммунальные платежи можно удешевить до 50%», — сказал глава государства.

Президент дал указания по строительству на новом массиве автономной тепловой станции и организации компании по эксплуатации и обслуживанию зданий.





На территории махалли планируется возведение нескольких 9-, 16-этажных и одного 25-этажного дома. В жилом комплексе будут школа, детский сад, спортивные и игровые площадки, а также многоуровневая парковка.

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