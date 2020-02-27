Власти Саудовской Аравии приостановили въезд в страну с целью совершения умры (малого паломничества) в Мекке и посещения мечети Пророка в Медине. Об этом говорится в заявлении МИДа королевства.

Такое решение принято в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса COVID-19.

МИД также сообщил о приостановке въезда по туристическим визам для граждан тех стран, в которых «распространение нового коронавируса представляет собой опасность».

По состоянию на 26 февраля, распространение коронавирусной инфекции затронуло 38 стран, следует из статистики Всемирной организации здравоохранения. Общее число заболевших в мире — 81,1 тысяча человек, умерли свыше 2,7 тысячи.