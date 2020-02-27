Центральный банк Узбекистана опубликовал требования к заемщикам-физическим лицам и банкам, предоставляющим ипотечные кредиты. Они разработаны в рамках Концепции по выделению ипотечных кредитов населению для приобретения квартир в многоквартирных домах на основе рыночных принципов.

Потенциальные ипотечные заемщики должны:

быть гражданами Узбекистана в день подачи заявки на получение ипотечного кредита, достигшие 18 лет и возраст которых не превышает 50 лет;

иметь постоянное место работы, постоянный доход от личного подсобного или дехканского хозяйства, или от индивидуальной предпринимательской деятельности, достаточный для ежемесячной уплаты начисленных процентов и погашения основного долга по ипотечному кредиту согласно графику платежей;

поддерживать соотношение суммы среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам и микрокредитам, то есть показатель долговой нагрузки на уровне не более 70%;

не иметь на дату рассмотрения заявки просроченной задолженности по кредитам, ранее полученным от кредитных организаций.

Банки должны:

иметь разработанный конкретный внутренний порядок предоставления ипотечных кредитов в рамках нового порядка;

иметь долгосрочный кредитный рейтинг на уровне не ниже «B» от рейтинговых агентств Fitch Ratings или Standard & Poor’s, либо «B2» от Moody’s;

иметь положительное заключение аудиторской организации по финансовой отчетности за последние три года;

не иметь просроченные задолженности по средствам, предоставленным из госбюджета, а также финансовым ресурсам, размещенным Министерством финансов в соответствии с новым порядком;

не иметь действующие меры воздействия и санкции в результате нарушений пруденциальных нормативов, установленных Центральным банком;

иметь регулятивный капитал не менее 500 млрд сумов.

В декабре 2019 года президент одобрил новый порядок обеспечения населения жильем за счет ипотек на основе рыночных принципов. По данным Центробанка, в минувшем году для 67,2 тысячи физических лиц были выделены ипотечные кредиты на 7,9 трлн сумов.