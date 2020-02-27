В рамках реконструкции улицы Фаргона йули в Ташкенте на месте бывшей трамвайной линии планируется запустить скоростные автобусы. Об этом в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил первый заместитель хокима столицы по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций Даврон Хидоятов. 21 февраля проект в числе других был презентован президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

«Здесь раньше проходила трамвайная линия, на сегодняшний день которая была демонтирована. Предлагается поставить скоростные метробусы, которые будут курсировать без каких-либо препятствий», — отметил замхокима.

Ожидается, что выделенная линия BRT (bus rapid transit — cкоростной автобус) протянется от Ташкентской кольцевой автодороги до Малой кольцевой автодороги. Общая протяженность этого участка составляет 6,6 км.

По имеющейся у «Газеты.uz» информации, рассматривается вопрос запуска линии BRT и по другим направлениям.