26 февраля в 22:37 в пожарную часть Бухары поступил сигнал о пожаре в торговом центре, расположенном на улице Б. Накшбанда, сообщила пресс-служба МЧС. Видео с места происшествия распространилось в соцсетях.

В тушении огня было задействовано 15 основных, 2 специальных и 20 вспомогательных единиц пожарной техники. Пожар был локализован в 00:40 и ликвидирован в 1:30.

Площадь пожара составила 520 кв. м. Сведений о погибших и пострадавших нет. Причина возгорания и сумма причиненного ущерба устанавливаются.