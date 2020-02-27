Правительство Японии и Управление ООН по наркотикам и преступностью (УНП) 27 февраля подписали грант на 6,8 млн долларов для борьбы с незаконным оборотом наркотиков и транснациональной организованной преступностью в Центральной Азии, сообщили «Газете.uz» в региональном представительстве УНП ООН в Центральной Азии.

Из этого гранта более 4,5 млн долларов направят на укрепление международных пунктов пересечения в странах Центральной Азии с помощью новых Офисов пограничного взаимодействия. Эти офисы служат для повышения аналитического потенциала правоохранительных органов на границе, говорится в сообщении. Кроме того, на эти средства будет создан Ситуационный центр в Узбекистане.

На реализацию совместной инициативы Узбекистана и УНП ООН по созданию межведомственных мобильных групп направят 2,3 млн долларов. Эти группы будут заниматься укреплением антинаркотического потенциала правоохранительных органов Узбекистана «в условиях развития наркоситуации».

Бенефициарами инициативы являются Служба государственной безопасности, Министерство внутренних дел, Государственный таможенный комитет и Национальный информационно-аналитический центр по контролю за наркотиками (НИАЦКН).

Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре будет также участвовать в отслеживании финансовых транзакций по важным делам для охвата незаконных финансовых потоков, связанных с наркотиками, говорится в сообщении.

Новые офисы будут открыты в Андижане, Бухаре, Джизаке, Карши, Намангане, Навои, Ургенче, а существующие шесть межведомственные мобильные группы в Ташкенте, Самарканде, Нукусе, Термезе, Фергане и Сырдарье будут усилены. Они объединятся в сеть и будут координироваться через Группу по координации операций.

Техническое содействие в рамках этих инициатив будет заключаться в предоставлении специализированного оборудования правоохранительным органам, а также проведении для них учебных курсов и семинаров и организации совместных межведомственных антинаркотических операций, сообщил директор НИАЦКН Олим Нарзуллаев.

Посол Японии в Узбекистане Ёсинори Фудзияма подчеркнул, что реализация проекта приведет, как ожидается, к увеличению объема изъятий наркотиков и сокращению связанной с этим трансграничной организованной преступности.