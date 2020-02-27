Пленум Верховного суда Узбекистана 21 февраля принял постановление об обеспечении открытости судебного разбирательства и права на получение информации о деятельности судов. Это должно исключить какое-либо вмешательство в судебную деятельность, говорится в документе.

На открытом судебном заседании разрешается присутствовать лицам, не являющимся участниками процесса, в том числе представителям СМИ. Не допускается препятствовать доступу прессы в зал заседания по основаниям, не предусмотренным законом.

О проведении разбирательства дела в закрытом судебном заседании суд выносит мотивированное определение, в котором должны быть указаны конкретные обстоятельства, препятствующие свободному доступу в зал судебного заседания лиц, не являющихся участниками процесса, и представителей СМИ.

Информация о разбирательстве дела в закрытом судебном заседании должна быть общедоступной, подчеркивается в документе.

До оглашения определения суда о проведении разбирательства дела в закрытом судебном заседании не допускается удаление из зала судебного заседания лиц, не являющихся участниками процесса, и представителей СМИ.

Суд рассматривает гражданское дело, а также дело, вытекающее из административных правоотношений, на закрытом судебном заседании, если в нем содержатся сведения, составляющие государственные секреты и другую охраняемую законом тайну, или если это предусмотрено законом.

Фотосъемка, видеозапись, а также трансляция в СМИ открытого судебного заседания допускается:

при рассмотрении гражданского дела — с разрешения председательствующего в судебном заседании после получения на это согласия сторон по делу;

при рассмотрении уголовного, административного, экономического дела и дела об административной ответственности — с разрешения председательствующего в судебном заседании после заслушивания мнения сторон.

Аудиозапись открытого судебного заседания допускается:

при рассмотрении гражданского дела — с разрешения председательствующего в судебном заседании после получения на это согласия сторон по делу;

при рассмотрении уголовного дела и дела об административной ответственности — с разрешения председательствующего в судебном заседании после заслушивания мнения сторон.

Присутствующие на судебном заседании могут свободно вести письменные заметки и стенограмму по любому делу, а при рассмотрении экономического дела и дела, вытекающего из административных правоотношений, также аудиозапись.

Информация о деятельности судов является общедоступной, за исключением сведений, которые составляют государственные секреты, охраняемую законом тайну, врачебную тайну и другие сведения, доступ к которым ограничен на основании закона.

Суд не вправе отказать в предоставлении запрашиваемой информации, ссылаясь на то, что ее часть относится к информации ограниченного доступа. В таком случае предоставляется общедоступная часть информации, говорится в постановлении.

В документе отмечается, что действия лиц, фиксирующих ход судебного заседания в допускаемых законом формах, не должны мешать порядку на судебном заседании.