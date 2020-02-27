Я точно знаю, что вы думаете про шахматы. Что это скукотища для дедушек на лавочках и вообще там все давно просчитано, описано в книгах и решено компьютером. То есть, простому человеку ловить нечего. В принципе, я думал примерно так же. До недавнего времени. Пока не заболел ими.

На днях я встретил одного известного местного блогера. Мы сидели рядом, и в перерыве я увидел, что он играет на телефоне в шахматы на самом популярном сайте Сhess.com. «Какой у тебя рейтинг?» — спрашиваю я. «900» — «А у меня 875», — ответил я и понял, что болезнь коснулась не только меня.

Началось все с того, что шахматами заразился мой сын. Первый разносчик болезни появился в «продленке» в виде шахматного учителя. Затем чадо изъявило желание ходить в шахматную школу. Я посмотрел, что там творится: дети вдумчиво сидят за столами и азартно решают задачи. «Дети, что вы делаете, бегите на улицу», — хотел я им сказать. Но побоялся, что они меня поколотят.

Затем мы начали играть дома. Сначала по одной партии в день. Потом по три партии. Через два месяца я обнаружил, что у меня появился аккаунт на Chess.com, и я играю в шахматы каждую свободную минуту. Весь свой отпуск мы провели, играя в шахматы. То на планшете, то на магнитной доске. Playstation позабыт, в доме появились учебники дебютов и висит тяжелый дух шахматных задач.

Через полгода мы докатились до дна: смотрим стримы шахматистов на YouTube и даже, о боже, отправляем им донаты-пожертвования. Новое видео Дудя? Ерунда. Куда интереснее посмотреть шахматного блогера или разбор партии Алехина 1936 года!

Я думал, что шахматы пленили только меня, но оказалось, что это общемировая тенденция. Шахматы вновь «на коне», и отвоевывают у компьютерных игр детскую, молодежную и взрослую аудиторию.

Недавно, в феврале, американский канал NBC News опубликовал статью о том, как шахматы стремительно покоряют интернет. «Гроссмейстеры и топовые игроки изобретают игру заново в онлайне», — говорится в подзаголовке. Издание приводит в пример канадского мастера ФИДЕ Александру Ботез, которая стала популярной звездой, комментируя свою игру в шахматы на популярном стриминговом сервисе Twitch.

Этим сервисом обычно пользуются игроки в компьютерные игры, но, по данным Twitch, с 2016 года количество времени пользователей, проведенного за просмотром шахмат, выросло на 500%. «По сравнению с другими соревновательными играми на Twitch, шахматы показали самый существенный рост за тот же период времени, чем какая-либо другая игра в мире», — сказал вице-президент Twitch Джастин Делларио.

Чемпионат мира по шахматам 2018 года на Twitch онлайн смотрели 4,4 миллиона людей. На сайте Chess.com зарегистрировано 33,8 миллиона пользователей и ежедневно играются 3,7 миллионов партий. Устали от цифр? Подождите, у меня есть еще.

Почему шахматы так увлекательны? Дело в том, что они непредсказуемы. Это только кажется, что все ходы уже давно придуманы и продуманы. Всего лишь после трех любых ходов на доске может возникнуть более 9 миллионов возможных позиций. А количество всех возможных шахматных партий, так называемое «число Шеннона», превышает в 140 раз количество всех наблюдаемых атомов во Вселенной.

Неважно, что вы не владеете теорией, — садитесь за доску и играйте с любым из миллионов людей на этой планете, владеющих шахматами на вашем уровне. Это точно будет намного интереснее, чем высаживать садики и складывать цифры в ваших любимых приложениях для телефона.

Но больше всего меня удивляет, как шахматы пленяют детей. Поистине, нет лучше игры для развития детского интеллекта. Год назад я случайно попал в Шахматную академию, что находится за стадионом «Пахтакор», и стал свидетелем турнира среди малышей. Я был крайне удивлен, что совсем рядом существует огромный, но незаметный мир, в котором куча 5−6 летних детей самозабвенно играет в шахматы.

И, кстати, второй самый молодой гроссмейстер в мировой истории шахмат — наш соотечественник Нодирбек Абдусатторов. Он получил это звание в 2017 году в возрасте 13 лет. В таблице рекордсменов он уступил только россиянину Сергею Карякину, который стал гроссмейстером в 12 лет. Шахматы становятся все моложе и моложе.

Надеюсь, что вы вдохновились этой колонкой. Играйте в интернете сами и ведите своего ребенка в ближайшую шахматную школу. А чтобы «болезнь» распространялась наиболее эффективно, хорошо бы ввести шахматы прямо в школьную программу.

В 2018 году президент даже подписал постановление о том, что шахматные уроки должны быть введены в программу 150 школ в качестве пилотного проекта. Ничего про результаты пилота слышно не было. Надо продолжать внедрять.

Интеллектуально развитая нация — это единственный шанс на будущее.