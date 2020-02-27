На заседании Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности 27 февраля обсуждалась тема безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Хотя статистика показывает ежегодное снижение количества дорожно-транспортных происшествий, процент ДТП с летальным исходом остается высоким, говорилось на заседании. По мнению сенаторов, это связано с отсутствия безопасных условий на улицах и дорогах.

На заседании было подчеркнуто, что эффективность работы, проводимой органами внутренних дел, не заметна из-за накопившихся за многие годы проблем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

По данным, ранее опубликованным ГУБДД МВД, в 2019 году в Узбекистане было зарегистрировано 8588 ДТП, в результате которых погибло 1915 человек и телесные повреждения получило 6673. С начала года по 11 февраля произошло 499 ДТП, в которых погибло 155 и пострадало 477 человек.

«Газета.uz» за последние годы посвятила большое количество материалов безопасности дорожного движения. Мы продолжаем настаивать на необходимости коренного пересмотра подходов к обеспечению безопасности на улицах и дорогах. Ссылки на некоторые из материалов приводятся ниже.