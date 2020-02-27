Хоким Бухарской области Уктам Исоевич Барноев одобрен на пост заместителя преьмьер-министра Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер, сообщил «Газете.uz» источник в правительстве.

Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса рассмотрели его кандидатуру на заседании в четверг.

Уктам Барноев занимал пост хокима Бухарской области с декабря 2016 года.

Должность заместителя премьер-министра по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер введена постановлением президента от 24 февраля.

Указ о назначении вице-премьера после одобрения его кандидатуры должен подписать президент.

Уктам Барноев (1964 г. р.) окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (1981−1986). Начинал карьеру как инженер технической дирекции 6-го Бухарского регионального управления интегрированных предприятий (1986). Работал заместителем начальника Управления сельского и водного хозяйства Бухарской области по экономике и реформам (1997−2000).

Занимал руководящие должности в системе Министерства сельского и водного хозяйства (2000−2002). Работал ведущим специалистом агропромышленного комплекса Кабинета Министров (2002−2004), заведующим информационно-аналитическим Департаментом Кабмина по вопросам сельского и водного хозяйства (2004−2005), заведующим информационно-аналитическим Департаментом по вопросам сельского хозяйства и водных ресурсов, переработки сельскохозяйственной продукции и товаров народного потребления (2005−2007).

Уктам Барноев также работал первым заместителем министра сельского и водного хозяйства (2007−2008), хокимом Самаркандской области (2008−2010), возглавлял Республиканскую водную инспекцию Минсельводхоза (2011−2016), а также был председателем правления АО «Узагрохимия» (2016).