Школа бизнеса Alpha Education проводит набор на весеннюю программу обучения. Курсы рассчитаны на специалистов, желающих повысить свою квалификацию, а также на предпринимателей.

«Главной отличительной чертой наших курсов могу назвать состав спикеров — более 150 ведущих специалистов и предпринимателей, которые готовы делиться своим опытом. И, что не менее важно, мы даем только актуальные знания и навыки, которые слушатели сразу начинают применять в своей работе и видят результаты. Это в конечном итоге влияет как на бизнес, так и на их дальнейший рост», — говорит Алишер Джуманиязов, со-основатель Alpha Education.





Идет набор на курсы:

Также Alpha Education запустил тренинг-центр, который поможет специалистам стать спикерами школы. Здесь научат эффективно делиться своим опытом, обучать и работать с аудиторией.

Идет набор на начальную программу, которая состоит из 10 занятий от профессиональных тренеров. По итогам курса слушатели выйдут с готовой первой лекцией, которую проведут в Alpha Education.

Начало: 11 марта.

Стоимость: 950 тысяч сумов.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Получить подробную информацию и записаться на курсы можно по телефону: (+998) 99−835−05−25.

Лекции доступны для всех желающих и анонсируются в Telegram-канале.

Instagram: @alphauz

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