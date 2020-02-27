Школа бизнеса Alpha Education проводит набор на весеннюю программу обучения. Курсы рассчитаны на специалистов, желающих повысить свою квалификацию, а также на предпринимателей.

«Главной отличительной чертой наших курсов могу назвать состав спикеров — более 150 ведущих специалистов и предпринимателей, которые готовы делиться своим опытом. И, что не менее важно, мы даем только актуальные знания и навыки, которые слушатели сразу начинают применять в своей работе и видят результаты. Это в конечном итоге влияет как на бизнес, так и на их дальнейший рост», — говорит Алишер Джуманиязов, со-основатель Alpha Education.


Идет набор на курсы:

  1. Эффективные продажи
    Начало: 17 марта, стоимость: 1,75 млн сумов.
  2. Основы маркетинга
    Начало: 18 марта, стоимость: 1,9 млн сумов.
  3. Менеджмент — управление командой
    Начало: 24 марта, стоимость: 1,9 млн сумов.
  4. Надежный HR для бизнеса
    Начало: 25 марта, стоимость: 3,5 млн сумов.
  5. Искусство публичных выступлений
    Начало: 3 марта, стоимость: 1,75 млн сумов.

Также Alpha Education запустил тренинг-центр, который поможет специалистам стать спикерами школы. Здесь научат эффективно делиться своим опытом, обучать и работать с аудиторией.

Идет набор на начальную программу, которая состоит из 10 занятий от профессиональных тренеров. По итогам курса слушатели выйдут с готовой первой лекцией, которую проведут в Alpha Education.

Начало: 11 марта.
Стоимость: 950 тысяч сумов.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Получить подробную информацию и записаться на курсы можно по телефону: (+998) 99−835−05−25.

Лекции доступны для всех желающих и анонсируются в Telegram-канале.
Instagram: @alphauz
Facebook: fb.com/AlphaUzbekistan

На правах рекламы.