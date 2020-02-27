Школа бизнеса Alpha Education проводит набор на весеннюю программу обучения. Курсы рассчитаны на специалистов, желающих повысить свою квалификацию, а также на предпринимателей.
«Главной отличительной чертой наших курсов могу назвать состав спикеров — более 150 ведущих специалистов и предпринимателей, которые готовы делиться своим опытом. И, что не менее важно, мы даем только актуальные знания и навыки, которые слушатели сразу начинают применять в своей работе и видят результаты. Это в конечном итоге влияет как на бизнес, так и на их дальнейший рост», — говорит Алишер Джуманиязов, со-основатель Alpha Education.
Идет набор на курсы:
- Эффективные продажи
Начало: 17 марта, стоимость: 1,75 млн сумов.
- Основы маркетинга
Начало: 18 марта, стоимость: 1,9 млн сумов.
- Менеджмент — управление командой
Начало: 24 марта, стоимость: 1,9 млн сумов.
- Надежный HR для бизнеса
Начало: 25 марта, стоимость: 3,5 млн сумов.
- Искусство публичных выступлений
Начало: 3 марта, стоимость: 1,75 млн сумов.
Также Alpha Education запустил тренинг-центр, который поможет специалистам стать спикерами школы. Здесь научат эффективно делиться своим опытом, обучать и работать с аудиторией.
Идет набор на начальную программу, которая состоит из 10 занятий от профессиональных тренеров. По итогам курса слушатели выйдут с готовой первой лекцией, которую проведут в Alpha Education.
Начало: 11 марта.
Стоимость: 950 тысяч сумов.
Зарегистрироваться можно по ссылке.
Получить подробную информацию и записаться на курсы можно по телефону: (+998) 99−835−05−25.
Лекции доступны для всех желающих и анонсируются в Telegram-канале.
Instagram: @alphauz
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