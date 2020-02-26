С 1 мая в Бостанлыкском районе Ташкентской области на год вводится налоговый эксперимент, сообщила пресс-служба Государственный налоговый комитет со ссылкой на постановление правительства от 20 февраля.

Этот район выбран, потому что там сконцентрировано большое количество туристических объектов, говорится в сообщении.

С указанной даты водные мотоциклы, квадрациклы, парапланы и дельтапланы, а также топчаны и аналогичные арендуемые объекты отдыха будут относиться к источникам дохода физических лиц и подлежать налогообложению.

В рамках эксперимента все объекты движимого и недвижимого имущества бесплатно возьмут на учет с выдачей соответствующего сертификата (удостоверения). Досуговые услуги будут оказываться только на основе свидетельства о регистрации.

«Данное нововведение — требование времени. Оно нацелено на упрощение процедуры учета объектов налогообложения, защиту прав потребителей и улучшение сферы туристических услуг в Ташкентской области», — отметил заместитель начальника управления ГНК Султон Обидов.

Он добавил, что специалисты ГНК будут вплотную сотрудничать с Государственным комитетом по развитию туризма.

Ожидается, что в скором времени в Газалкенте, сходах граждан махаллей «Дустлик», «Сиджак» и «Новобод» появятся четыре опорных налоговых пункта, сотрудники которых начнут процедуру учета объектов движимого и недвижимого имущества, обозначенных в постановлении и подлежащих налогообложению.

Требования документа не распространяются на физических лиц, оказывающих услуги в семейных гостевых домах, поэтому параллельно будет изучен правовой статус дач, коттеджей и другой недвижимости, сдаваемой в аренду и зарегистрированной как семейные гостевые дома.

Собранная информация будет интегрирована в базу данных ГНК, а также станет доступной для всех. Для этого сейчас разрабатывается Единая электронная платформа.