Фонд международного развития ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти) предоставил Узбекистану льготный кредит на сумму 54 млн долларов. Средства будут направлены на проект по улучшению питьевого водоснабжения 22 населенных пунктов Янгикурганского района Наманганской области и Намангана.

Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел, церемония подписания соглашения с фондом состоялась 25 февраля в Вене.

В рамках реализации проекта будет создана «отвечающая мировым стандартам качества» инфраструктура водоснабжения, благодаря которой около 200 тысяч жителей сельских районов Наманганской области получат доступ к чистой питьевой воде.

Созданный в 1975 году фонд ОПЕК является межправительственным финансовым институтом развития, занимающимся социально-экономической поддержкой развивающихся стран.

С 1999 года фонд реализовал в Узбекистане семь проектов в государственном секторе на общую сумму около 80 млн долларов. Из них 47,2 млн долларов направлено на льготное кредитование проектов в сфере обеспечения питьевой водой и санитарии, 12,73 млн долларов — на сельское хозяйство, по 5 млн долларов — на развитие транспорта и образования.