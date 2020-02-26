Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека (омбудсман) Улугбек Мухаммадиев предложил объединить все следственные органы и создать единый следственный комитет. Об этом он заявил в своем отчете парламенту в среду, передает корреспондент «Газеты.uz».

По его словам, это поможет предотвратить предполагаемые пытки, применяемых правоохранительными органами во время следствия.

Как сообщил Улугбек Мухаммадиев, в 2019 году омбудсман получил 12822 обращения (в 2018 году — 10832), из которых 38,8% или свыше 4800 заявлений касаются личных и гражданских прав и свобод. 31,6% связаны с социальными правами, 25,3% — экономическими, 3,5% — политическими и 0,8% — экологическими.

Он отметил рост числа жалоб, касающихся права на жизнь, свободы и неприкосновенности, права на защиту от посягательств на честь и достоинство, оперативно-следственной деятельности и работ правоохранительных органов по предупреждению преступности.

«В качестве субъекта парламентского надзора было рассмотрено более 900 жалоб, и более 30% из них были разрешены положительно. В результате рассмотрения жалоб была проведена проверка 17 случаев, возбуждено 24 уголовных, 21 административное и 65 дисциплинарных дел», — сказал он.

Омбудсман сообщил, что по итогам к ответственности привлечены 28 должностных лиц из образовательных учреждений, 15 — из Министерства здравоохранения, 20 — из Министерства внутренних дел, 7 — из Бюро принудительного исполнения, 15 — из других организаций.

Улугбек Мухаммадиев рассказал, что в некоторых случаях видеокамеры в комнатах для допроса выключались. По его словам, обвиняемых подвергали пыткам и допрашивали за пределами специального помещения. Такие дела берутся под контроль и направляются в прокуратуру.

«К сожалению, в ответах уполномоченных органов отмечается, что указанные доводы в обращении не находят своего подтверждения. Поэтому в своем отчете я предложил создать отдельный и единый следственный комитет. Парламент не обязан учитывать это. Но большинство заявлений относятся к следствию, много раз повторяется сообщения о пытках и нарушении прав в обращениях», — заявил Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека.

Во время предвыборной кампании партия «Адолат» предлагала объединить следственные органы из структур Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности под начало Министерства юстиции.

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