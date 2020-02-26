Olmazor Business City запускает грандиозную акцию. Только с 21 января до 21 марта при покупке квартиры в одноименном жилом комплексе можно получить шанс стать счастливым обладателем автомобиля Mercedes-Benz CLA 200.

Более того, предложение действительно также для покупателей, которые приобретают квартиры в указанный период на условиях рассрочки и кредита.





Участие в акции от Olmazor Business City — это отличная возможность стать обладателем не только квартиры, но и автомобиля Mercedes-Benz CLA 200.





Жилой комплекс Olmazor Business City предлагает большой выбор недвижимости, расположенной на обширной территории более 23,5 га. Комплекс представляет собой развитую инфраструктуру, состоящую из 28 многоэтажных жилых домов, коммерческих и офисных помещений, детских и учебных учреждений, а также зон активного отдыха.





Все квартиры жилого комплекса будут предоставляться покупателю с готовым качественным ремонтом.





Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес: Алмазарский р-н, ул. Кичик Халка Йули, дом 3-Г

Ориентир: перекресток Северный Алмазар

Сайт: bizninguylar.uz

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