Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 февраля провел совещание по вопросам реформирования государственного Навоийского горно-металлургического комбината (НГМК), сообщила пресс-служба главы государства.

На мероприятии обсуждались вопросы совершенствования структуры НГМК, обеспечения его корпоративной прозрачности, приведения расчетов в соответствие с международными стандартами.

Президент поручил довести объем производства на предприятии до 94 тонн к 2026 году, для этого понадобится реализовать 40 проектов на сумму 4 млрд долларов, в том числе по освоению нового месторождения проектной стоимостью 525 млн долларов.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность оценки на основе международных стандартов и отражения на балансе предприятия золотого запаса комбината в размере 3,7 тысячи тонн.

Государственным комитетом по геологии и Министерству финансов поставлена задача перевести оценку запасов и финансовую отчетность на международные стандарты. Отчеты о запасах месторождений и их состоянии, а также данные по проектам добычи на НГМК будут готовиться в соответствии с Австралийским кодексом (JORC Code).

На совещании также был затронут вопрос выпуска корпоративных еврооблигаций, которые может выпустить НГМК.

Навоийский горно-металлургический комбинет добывает золото, уран, редкие металлы и производит сырье для промышленности стройматериалов и станкостроения. На долю комбината приходится 10% всей производимой в Узбекистане промышленной продукции и 18% доходов бюджета. На предприятии трудятся 58 тысяч человек.

Как отмечает пресс-служба, по объему сырьевых ресурсов Навоийский горно-металлургический комбинат занимает третье место среди мировых производителей золота. Однако стоимость его активов намного меньше аналогичных зарубежных компаний.

«В настоящее время балансовая стоимость НГМК оценивается в 1,3 млрд долларов, тогда как рыночная цена иностранных предприятий такого уровня составляет 11 млрд долларов», — говорится в сообщении.

Сейчас в связи с этим реализуется программа развития НГМК до 2026 года. В ее рамках в период 2017—2019 годов были введены в строй 8 объектов стоимостью 1,2 млрд долларов. В результате за последние три года объем добычи золота вырос на 2,5%, серебра — на 37%.