Заслуженный артист Узбекистана Гайбулла Ходжиев скончался в возрасте 64 лет, сообщило Узбеккино. Актер кино, театра и дубляжа умер во сне в ночь на 26 февраля, подтвердил его сын Равшан Ходжиев, отметив, что дату похорон объявит позднее.

Гайбулла Ходжиев (1956 г. р.) окончил Ташкентский государственный институт искусств и культуры (1973−1977). С 1976 года работал в театре Абдуллы Хидоятова. С 1987 года начал деятельность в Государственном академическом театре драмы имени Хамзы.

Артист известен ролями в постановках «Короля Лира», «Скорпиона из Алтаря», «Крики в океане», «Пять жен Афанди» и других. По данным агентства, театр Гайбулла Ходжиев покинул из-за тяжелой болезни, но он продолжал участвовать в телевизионных и радиопроектах. На его счету роли в сериале «Шайтанат — царство бесов», фильмах «Страдание», «Шаббона», «Умид», «Проклятые» и другие.