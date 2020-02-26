Министерство иностранных дел Узбекистана из-за осложнения ситуации вокруг распространения коронавируса призвало граждан, находящихся или планирующих посетить зарубежные страны, быть осторожными.

«Планирующим выехать в служебных, туристических и иных целях за рубеж согражданам необходимо перед поездкой тщательно взвесить риски для здоровья, изучить эпидемиологическую обстановку в стране и при посещении строго придерживаться правил личной гигиены, воздерживаться от участия общественных мероприятиях, в местах скопления людей предпринимать все меры предосторожности», — говорится в сообщении МИДа.

Граждане, находящиеся на территории стран, где выявлены больные коронавирусом, могут при необходимости обратиться в дипломатические представительства страны (список).