Внедрение системы менеджмента качества является важным шагом для улучшения показателей деятельности и устойчивого развития компании.

Соответствие требованиям ISO 9001:2015 свидетельствует о высокой надежности компании Artel. Кроме того, данный сертификат является гарантией того, что потребитель получит продукт, максимально удовлетворяющий его потребности.





В 2017 году был проведена сертификация соответствия международным требованиям к менеджменту качества компании.Полученный сертификат был выдан на три года. В 2018 и 2019 годах сертификационный орган провел два проверочных аудита для подтверждения соблюдения требований стандарта. В 2020 году компанией было принято решение продлить действие сертификата еще на три года.

Ресертификация организации была необходима для продолжения сотрудничества с иностранными партнерами, присутствия на мировом рынке, участия в тендерах, конкурсах, международных выставках, а также привлечения иностранных инвесторов.





Для подтверждения соответствия сертификационным требованиям в компании был проведен аудит с учетом специфики предприятия. Руководители компании участвовали в тренингах по внедрению и поддержанию функционирования системы менеджмента качества и сдали сертификационный экзамен.





Успешное прохождение сертификации — это результат постоянного развития, анализа и усовершенствования всех действующих систем предприятия, строгий контроль качества и измерение эффективности деятельности компании. Продление сертификата — это подтверждение стабильности и надежности компании, которые играют важную роль в сотрудничестве с иностранными партнерами.

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