В Антимонопольном комитете (АМК) Узбекистана прошла встреча с представителями российской компании «Яндекс». Поводом стало обеспечение свободной конкуренции при предустановке приложений на мобильные устройства на базе Android, сообщила пресс-служба комитета.

Представители «Яндекса» заявили, что корпорация Google, которая является разработчиком операционной системы Android, поисковой системы Google, магазина приложений Google Play, а также владельцем видеохостинга YouTube, занимается «недобросовестной практикой».

Эта практика, отметили представители российской компании, направлена на ограничение производителей устройств в выборе партнеров — разработчиков мобильных приложений и сервисов и их предустановки на устройства на базе Android.

Антимонопольный комитет по итогам встречи решил изучить вопрос соблюдения условий конкуренции при установке приложений сторонних разработчиков на Android-устройствах, завозимых в Узбекистан.

«Мы последовательно выступаем за честную конкуренцию во всех странах нашего присутствия, — заявили „Газете.uz“ в пресс-службе „Яндекса“. — Позиция антимонопольных ведомств целого ряда стран (Россия, Турция, ЕС) в части необходимых мер по восстановлению конкуренции в сфере предустановки приложений и сервисов на ОС Андроид показала свою эффективность».

В «Яндексе» подчеркнули, что и у производителей, и у пользователей мобильных устройств должен быть выбор того, какой поиск и голосовой помощник по умолчанию будут установлены на устройствах.

В 2015 году в России Федеральная антимонопольная служба по жалобе «Яндекса» признала Google нарушителем закона о конкуренции, усмотрев в действиях компании злоупотребление доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в Android-устройствах. Google был оштрафован на 438 млн рублей. Еврокомиссия штрафовала Google за злоупотребление доминирующим положением на рынке по меньшей мере трижды — на 2,42 млрд евро в 2017 году, на 5 млрд долларов — в 2018-м и на 1,5 млрд евро — в 2019-м.

В ходе встречи комитет сообщил представителям «Яндекса», что разработал ряд изменений в законодательство о конкуренции, которые предусматривают введение антимонопольных требований для цифровых платформ и интернет-сервисов. Кроме того, комитет работает над созданием инструментов по регулированию случаев злоупотребления доминирующим положением на цифровых рынках.

Стороны на встрече также обменялись мнениями о предоставляемых «Яндексом» услугах в Узбекистане. Представители Агентства по защите прав потребителей при АМК отметили, что наиболее популярным сервисом в стране является «Яндекс.Такси», «потребители которого неоднократно поднимали вопрос о соблюдении компанией требований законодательства о защите прав потребителей».

«Имеются обращения об отсутствии единого колл-центра в сервисе „Яндекс.Такси“, что зачастую приводит к возникновению проблем потребителей при получении своевременной обратной связи, так как сервис „Яндекс.Такси“ на сегодняшний день в Узбекистане предоставляет обратную связь всего лишь в виде отправки сообщений по электронной почте», — говорится в сообщении АМК.

Агентство по защите прав потребителей заявило, что «Яндексу» необходимо рассмотреть вопрос создания единого колл-центра в Узбекистане для предотвращения возможных нарушений законодательства о защите прав потребителей.

«Яндекс» развивает в Узбекистане несколько основных бизнес-направлений — это поиск и портальные сервисы, геосервисы, медиасервисы, «Яндекс.Такси» и другие. Всего в стране представлено порядка 30 сервисов для пользователей и предпринимателей.