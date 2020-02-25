Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды выступает за ужесточение наказания за незаконную вырубку деревьев, сообщает пресс-служба комитета.

Согласно подготовленным комитетом поправкам в Уголовный кодекс, которые скоро будут представлены в компетентные инстанции, за повреждение, уничтожение посевов, леса или других насаждений (статья 198) планируется увеличить сумму штрафов (сейчас — до 100 базовых расчетных величин), продолжительности обязательных общественных работ (ныне — до 360 часов) и исправительных работ (сегодня — до 3 лет), а также срока ограничения или лишения свободы (в настоящее время — до 3 лет).

«Госкомэкологии полностью разделяет озабоченность узбекистанцев вопиющими случаями нарушения моратория на вырубку деревьев и выступает за усиление уголовной ответственности в отношении виновных», — говорится в сообщении.

В комитете назвали беспрецедентной ситуацию с незаконной вырубкой сразу 81 дерева в Яккасарайском районе Ташкента 20 февраля. «Едва получив сигнал о ней, разобраться в происходящем выехали не только сотрудники городского управления по экологии и охране окружающей среды, но и руководство Госкомэкологии Республики Узбекистан», — отмечается в сообщении.

«Коллектив Госкомэкологии осознает, что подобные незаконные вырубки — огромная невосполнимая потеря для растительного мира и окружающей среды в целом. В связи с этим важно, с одной стороны, расширять информационно-просветительскую работу, разъясняя населению и предпринимателям значение деревьев в нашей жизни. С другой, формирование ответственного отношения к этому вопросу связано с усилением законодательно закрепленной ответственности за допускаемые нарушения», — считают в комитете.

Чтобы восполнить страдающий из-за вырубок зеленый покров страны Госкомэкологии предлагает расширить посадки новых деревьев. Этому должны способствовать общереспубликанские акции «Яшил Ватаним», «Один миллион деревьев» и другие подобные инициативы.

Комитет поблагодарил «неравнодушных соотечественников, в том числе журналистов и блогеров, за привлечение внимания к имеющимся в сфере проблемам». «Убедительно просим всех узбекистанцев как можно скорее сообщать о вырубке деревьев или иных нарушениях природоохранного законодательства, о которых вам стало известно, по телефонам „горячей линии“ Госкомэкологии: 71−236−26−66 и 71−207−11−07. Телефоны работают круглосуточно и без выходных. Чем быстрее наши инспекторы узнают о таких случаях, тем оперативнее смогут остановить правонарушителей и спасти как можно больше деревьев», — говорится в сообщении.





Фото: ГУВД Ташкента.

Напомним, вырубка рощи из 40−50-летних деревьев с целью строительства многоэтажного жилья вызвала бурный резонанс среди жителей столицы и неожиданно оперативную реакцию со стороны властей. Чиновники и предприниматель, причастные к вырубке, привлечены к ответственности, а на месте рощи в течение суток было высажено 150 деревьев, в том числе 39 чинар, по 37 каштанов, шаровидных акаций и розовых деревьев высотой 3,5−4 м. Власти пообещали, что строительства не будет, а в новой зеленой зоне появятся места для прогулок и детские площадки.

В Госкомэкологии напомнили хронологию событий, предшествовавших вырубке.

16 апреля 2018 года было подписано решение бывшего хокима столицы №608, согласно которому ООО Building and Supplies был выделен в постоянное пользование участок площадью 0,5 га между домами №№ 66/1, 66/2, 66/3, 66/4 и 72 по улице Юнуса Раджаби для строительства многоэтажного жилья. 4 июля того же года прокуратура опротестовала это решение ввиду нарушения градостроительных норм. Однако компания успешно опротестовала отмену документа в административном суде Бектемирского района.

После этого жители обратились с иском в административный суд Чиланзарского района, чтобы признать недействительной передачу земли застройщику. Однако суд 11 декабря 2019 года принял решение не в их пользу. Аналогичный вердикт вынесла 27 января 2020 года апелляционная инстанция Ташкентского городского административного суда. Жителям дали время для дальнейших юридических действий, а использование участка подпало на этот период под судебный запрет.

Несмотря на это, 4 февраля 2020 года заместитель хокима Яккасарайского района Абдувосилхон Саттаров подписал разрешения за №№ 03−06/35 и 03−06/40 на вырубку 70 деревьев. При этом введенный с 1 ноября 2019 года указом президента мораторий на вырубку деревьев прямо запрещает выдачу новых подобных документов до конца 2020 года.

Компания «восприняла фактически недействительное разрешение как карт-бланш» и 20 февраля «устроила самовольную вырубку еще большего количества деревьев по улице Юнуса Раджаби».

По словам жителей, которые приводит Госкомэкологии, «все произошло очень быстро — группа рабочих одновременно начала расправу над насаждениями с разных концов участка. Им хватило получаса, как с сожалением убедились оперативно прибывшие на место представители Госкомэкологии, других структур и общественности». Под топор попали 24 ясеня, 14 тутовников, 11 айлантов, 10 софор, 9 бруссонетий, 6 карагачей, по 3 дуба и клена, а также 1 акация.

По заключению прокуратуры Ташкента, незаконно осуществившая вырубку 81 дерева компания нанесла растительному миру ущерб на сумму 630,4 млн сумов. Столичное ГУВД сообщило о возбуждении уголовных дел в отношении заместителя хокима Саттарова — по пункту «а» части 2 статьи 205 Уголовного кодекса («Злоупотребление властью или должностными полномочиями»), а в отношении учредителя компании Абдурахима Кадирова — по части 2 статьи 198 («Повреждение, уничтожение посевов, леса или других насаждений»).

Обвиняемые возместили ущерб, предусмотренный статьей 198 УК, в трехкратном размере — 1,891 млрд сумов, что позволило им избежать наказания в виде ограничения или лишения свободы. Они также внесли залог в размере 53 млн и 55,7 млн сумов соответственно. Дальнейшую их судьбу определит суд.

Наказание понесли и представители органов правопорядка. Объявлен выговор прокурору Яккасарайского района Н. Аллабергеновой, начальникам районного УКД ОВД подполковнику Х. Хайдарову и территориального отдела ОВД Х. Уринбоеву, а инспектор профилактики махалли имени Юнуса Раджаби С. Сафаров освобожден от занимаемой должности.