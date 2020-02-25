Главы девелоперских компаний Центральной Азии Murad Buildings и казахстанский холдинг BI Group — Мурад Назаров и Айдын Рахимбаев — объединились под брендом NRG. Новая компания приступила к совместным проектам, и начинает с возведения в Ташкенте умного и продуманного жилого комплекса в стране.

BI Group заходит на рынок Узбекистана с инвестициями и новым инновационным подходом в девелоперстве. Это отражает инвестиционную политику Узбекистана и подчеркивает развитие цифровой экономики, обозначенной руководством страны как приоритетной задачей на следующие пять лет.





Мурад Назаров, основатель Murad Buildings:

«Мы любим строить. И строить у нас получается хорошо. На наш продукт всегда есть стабильный спрос, несмотря на это мы не осмеливались масштабировать строительство. Мы совершенно четко понимали, что плавно пройти нам этот путь поможет успешный мировой игрок с уже имеющимися навыками, который уже прошел этот сложный этап сам и имеет необходимые знания и опыт в масштабном строительстве.

В связи с этим моя встреча в прошлом году с девелоперской компанией Казахстана BI Group в лице Айдына Рахимбаева была неким знамением. Я уверен, что все встречи в этой жизни не случайны — они являются ответом на вопросы, желания и мечты, к которым идете. С Айдыном нас познакомил спорт, а именно Ironman 70.3 (серия соревнований по триатлону). Мы проговорили долгие часы и были поражены тому, насколько схожи наши взгляды, устремления и мечты, и даже корпоративный цвет и слоганы наших строительных компаний. Поэтому мы восприняли нашу встречу, как настоящий подарок судьбы".





Фото с первой встречи Мурада Назарова и Айдына Рахимбаева

«BI Group — это крупный многопрофильный холдинг на рынке недвижимости Казахстана с репутацией профессионала и надежного партнера. Откровенно говоря, я не перестаю поражаться тому, насколько отлажена система менеджмента в BI Group, основанная на IT и мировых практиках, которые позволяют строить качественно и масштабно».





На фото: топ-менежмент BI Group

«Каждый объект BI Group продуман до мелочей. В BI Group более шести тысяч сотрудников. Каждый из них профессионал своего дела и мотивирован на успех. Особенно меня восхищает наличие IT-отдела, из 340 специалистов работающие над цифровизацией всех процессов деятельности холдинга, что позволяет управлять всеми процессами с помощью смартфонов.

Мы с Айдыном хорошие друзья и оба уверены, что компания NRG благодаря совместным усилиям и синергии станет одной из сильнейших компаний, как минимум, в пространстве СНГ".

Холдинг BI Group основан в 1995 году. За это время реализовано более 150 проектов, в рамках которых возведено более 5 млн кв. м жилья. Компания обслуживает 50 тысяч построенных ею квартир, в которых проживает около 200 тысяч жильцов. В планах холдинга войти в топ-100 международных строительных компаний мира. Партнерские проекты на зарубежных рынках — значимый шаг в достижении этой цели.





Айдын Рахимбаев, председатель совета директоров BI Group:

«Первая наша встреча с Мурадом Назаровом состоялась летом 2019 года в день проведения Ironman 70.3 в столице Казахстана. Заочно мы знали друг друга, но лично познакомились за три часа до старта этих соревнований.

В процессе общения мы поняли, что наши компании во многом схожи. За 25 лет BI Group наработали огромный опыт, развили широкий круг компетенций в сфере строительства и сопутствующего сервиса. Результаты нашей работы подтвердили успешность нашей бизнес-модели, и мы дорожим высоким уровнем доверия со стороны наших клиентов.

Murad Buildings восхищает нас своей смелостью взглядов на строительство и успешными проектами. За время общения я убедился, что наши партнеры отличаются передовыми архитектурными решениями и высоким качеством работ. Мурад Назаров — настоящий лидер, его талант, энергия и вдохновение обеспечили ему заслуженное уважение и авторитет среди коллег и клиентов не только на родине, но и в других странах. У Murad Buildings превосходная репутация на рынке, налаженные деловые отношения. Я уверен, что у наших узбекистанских партнеров блестящие перспективы.

Нам очень легко и комфортно было вести переговоры, потому что мы придерживаемся одинаковых подходов в бизнесе. Мы не просто строим дома — мы создаем основу для успешной и счастливой жизни наших клиентов. При этом наши компании органично дополняют друг друга. BI Group будет делиться с Murad Buildings наработанным опытом, компетенциями, корпоративными стандартами строительства, включая наш менеджмент. В свою очередь Murad Buildings поделится с нами своим богатым опытом работы и знаниями рынка Узбекистана. Вместе мы будем создавать оптимальные жилые комплексы. Наше сотрудничество поможет нам создать одну из ведущих компаний в СНГ. Отсюда и название нашей компании — NRG (энерджи) — аббревиатура заглавных букв имен основателей компаний Nazarov Rakhimbayev Group. Оно напоминает о нашей совместной синергии".

На правах рекламы.