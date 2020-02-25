Омонулло Забихуллаевич Насритдинходжаев назначен первым заместителем министра финансов Узбекистана, сообщили «Газете.uz» источники в правительстве.

До назначения он работал заместителем советника президента по вопросам развития отраслей экономики, реализации инвестиционной и внешнеторговой политики.

Омонулло Насритдинходжаев (1971 г. р.) окончил Ташкентский государственный университет в 1994 году, Школу менеджмента SDA Bocconi (аспирантура бизнес-школы Университета Боккони в Италии) в 2002 году, а также прошел программу продвинутого менеджмента (Advanced Management Program — AMP) Гарвардской бизнес-школы в 2016 году.

В разные годы работал в представительстве Всемирного Банка в Центральной Азии (1994−1995), аналитиком международного департамента, заместителем главы представительства Credit Suisse в Узбекистане (1995−1998), специалистом группы по работе с клиентами на развивающихся рынках, главой представительства Credit Suisse First Boston в Узбекистане (1998−2000). Возглавлял ряд проектов по совершенствованию системы управления в Узбекистане, которые были реализованы в рамках Программы развития ООН (2004−2005).

Кроме того, Омонулло Насритдинходжаев был финансовым советником (2005−2006) и заместителем руководителя проекта развития ипотечного кредитования в Центральной Азии Международной финансовой корпорации, IFC (2007).

Занимал должность директора по финансам и экономике в Южно-уральской горно-перерабатывающей компании (ЮУГПК, входит в USM Holdings Алишера Усманова) в 2007—2010 годы. В 2010—2011 годы работал директором по экономике в холдинговой компании «Металлоинвест» (входит в число активов USM Holdings). В 2011—2016 годы работал директором по стратегии и инвестициям Байкальской горной компании (БГК, входит в число активов USM Holdings), а с 2016 года работал заместителем генерального директора БГК по экономике и финансам.

Как мы сообщали ранее, Тимур Ишметов, работавший первым замглавы Минфина, стал министром финансов. Вице-премьер — бывший глава Минфина Джамшид Кучкаров назначен заместитель премьер-министра по финансам, экономике и борьбе с бедностью — министром экономики и промышленности.