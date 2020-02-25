Началась продажа квартир в первых шестиэтажных домах резиденции премиум-класса Mirabad Avenue. Компания-девелопер рассказывает о преимуществах жизни премиальных апартаментах.
Многим уже известен облик резиденции, расположившейся вдоль улицы Мирабад. Это девятиэтажные дома с башнями в 12 этажей и светло-золотым фасадом.
Первая линия Mirabad Avenue
Восемь шестиэтажных домов расположатся во внутренней части резиденции, как бы укрываясь в тени девятиэтажек. Таким образом шум оживленной улицы останется за пределами комплекса, давая возможность провести время в тишине и спокойствии.
Вид со двора
Отличия новой серии домов от девятиэтажных:
- фасад — внешний облик будет выполнен из травертина;
- ограниченное количество квартир — их будет всего 24 в каждом доме;
- наличие доступных площадей от 60 до 84 кв. м;
- один лифт в каждом лобби;
- в каждом доме по две эксклюзивные квартиры с жилой площадью 160 кв. м и приватной террасой в 80 кв. м в подарок.
Вечерний вид во дворе резиденции
Вечером придомовая территория хорошо освещается. А парковочные места расположены вдали от дворов, где жители разных возрастов проводят свой досуг.
Стоимость за один кв. м в резиденции начинается от 11,5 млн сумов.
До 31 марта при 100%-й оплате можно приобрести премиальные апартаменты со скидкой в 14%.
Также доступна беспроцентная рассрочка до одного года с первоначальным взносом в 30%.
Сдача первых двух шестиэтажных домов запланирована на сентябрь 2020 года.
Подробную информацию можно получить по телефону отдела продаж: (+998) 78−150−22−22.
Адрес отдела продаж: Мирабадский р-н, ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.
Сайт: mirabad.uz
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