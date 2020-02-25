Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 февраля провел совещание по задачам в сфере развития системы здравоохранения, сообщила пресс-служба главы государства.

Как говорилось на совещании, в стране на каждые 10 тысяч человек приходится 23 врача. Не уделяется должного внимания повышению квалификации медицинского персонала на местах. Не сформирована вертикальная система между специализированными центрами и региональными учреждениями.

Глава страны отметил, что при выдаче ордеров на лечение не соблюдается принцип социальной справедливости — в процессе участвуют только госучреждения, что ограничивает конкуренцию. В связи с этим Шавкат Мирзиёев поручил обеспечить открытость системы выдачи ордеров.

Критически проанализирована и система финансирования здравоохранения. Президент указал на тот факт, что 20−30% средств используется неэффективно. Доля вложений в первичную медико-санитарную помощь составляет 35−40%, в то время как за рубежом этот показатель превышает 60%.

По словам руководителя страны, не созданы равные для государственной и частной медицины условия, не сформирована конкурентная среда. Отсутствие электронной системы отчетности не позволяет анализировать эффективность расходования средств. Президент подчеркнул, что важно усовершенствовать механизмы финансирования сферы, принять соответствующие законы и поэтапно внедрить обязательное медицинское страхование.

На совещании также обсуждались недостатки в подготовке и повышении квалификации кадров. Так, лишь 12 высших учебных заведений могут проводить непрерывное повышение квалификации. На сегодня 50% врачей не охвачены этой системой.

Шавкат Мирзиёев поручил расширить доступ к указанной системе, организовав курсы повышения квалификации в Нукусе и областных центрах. Он отметил, что взамен медицинских колледжей необходимо открыть школы Ибн Сины.

Он подчеркнул, что управления здравоохранения на местах превратились в бюрократические структуры, не ведут системной работы по анализу заболеваемости в своем регионе. Руководители районных медобъединений одновременно являются главными врачами центральных больниц и отдают приоритет лечебной работе.

Глава государства также отметил важность утверждения здорового образа жизни среди населения, пропаганды правильного питания и пользы ходьбы для здоровья.