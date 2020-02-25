22 февраля в конференц-зале здания Национального центрального бюро Интерпола в Ташкенте состоялся брифинг, на котором обсуждалось уголовное дело, связанное с частным агентством занятости Korean and Migrations xususiy bandlik agentligi.

Уголовное дело в отношении должностных лиц агентства — Кахрамона Отакулова, Мусурмона Аликулова, Одила Кабулова, Хушвата Турдиева, Урола Халмонова, гражданина Республики Корея Кан Нам Гю (Kang Namkyu) и других — было возбуждено в октябре по пункту «а» части 4 статьи 168 Уголовного кодекса Узбекистана (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Все они заключены под стражу, за исключением Урола Халмонова, который объявлен в розыск.

Как сообщил начальник отдела Следственного департамента при МВД Азиз Далиходжаев, в ходе следствия выяснилось, что обвиняемые обещали гражданам трудоустройство в Южной Корее, оформляли поддельные договора и квитанции, тем самым совершив мошенничество в особо крупном размере.

От деятельности агентства пострадали в общей сложности 2313 граждан. Они перевели на расчетный счет компании около 24,9 млрд сумов (2,6 млн долларов), помимо наличных средств, выданных лично представителям агентства. Большая часть указанной суммы была растрачена на личные нужды должностных лиц агентства.

Азиз Далиходжаев (в центре).

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Следственного департамента, в рамках следствия удалось взыскать 14,2 млрд сумов: 7,6 млрд сумов — в виде денежных средств, 645 млн сумов — инвентаризованного имущества, включая имущество на сумму 3,1 млрд сумов, которое предстоит инвентаризовать, а также 2,86 млрд сумов, которые возвращены пострадавшим до возбуждения уголовного дела.

Азиз Далиходжаев подчеркнул, что компенсацию начнут выплачивать пострадавшим гражданам после приговора суда, поскольку, согласно презумпции невиновности, лицо считается невиновным, пока его вина в совершенном преступлении не доказана в суде. По его словам, следствие находится на стадии завершения, и до 10 марта материалы дела будут переданы в суд.

Начальник отдела Следственного департамента добавил, что пострадавшие имеют право потребовать возместить моральный ущерб, а также расходы (на медицинское обследование, обучение, получение загранпаспорта для отправки за границу) и суммы, выданные лично обвиняемым, обратившись отдельно в суды по гражданским делам.

По его словам, в областях организованы штабы следственной группы, чтобы не приглашать пострадавших и свидетелей в Ташкент и избежать лишней волокиты и трат.

Пострадавшие и ущерб

№ Регион Число пострадавших Ущерб (в сумах) Сумма, возвращенная компанией клиентам (в сумах) 1 Наманганская область 720 9 899 823 476 1 821 688 096 2 Кашкадарьинская область 643 7 373 671 212 472 511 750 3 Самаркандская область 250 1 645 455 799 201 894 527 4 Тошкентская область 136 276 586 796

5 Тошкент 140 1 079 137 784 91 345 400 6 Андижанская область 47 530 388 032 171 538 268 7 Ферганская область 26 248 958 926

8 Джизакская область 62 411 989 312 21 000 000 9 Сырдарьинская область 66 433 638 960 23 300 000 10 Сурхандарьинская область 127 1 036 170 089 71 740 129 11 Бухарская область 22 354 910 249

12 Хорезмская область 25 83 262 888

13 Навоийская область 39 554 441 758 23 283 202 14 Каракалпакстан 10 2 637 386



Всего 2313 24 931 072 669 2 898 318 170

Инвентаризованное имущество в рамках уголовного дела:

автомобиль Chevrolet Malibu стоимостью 271 млн сумов, принадлежащий Korean аnd Migrations xususiy bandlik agentligi;

имущество в здании агентства стоимостью 150 млн сумов;

имущество в здании филиала агентства в Наманганской области стоимостью 71 млн сумов;

дом стоимостью 153 млн сумов, расположенный в Уйчинском районе Наманганской области.

Продолжается розыск следующего имущества и его оценка:

автомобиль Malibu (01001МЕА) стоимостью 280 млн сумов (в розыске), принадлежащий компании Fayoz-XDS, руководителем которой является обвиняемый Кахрамон Отакулов;

автомобиль Malibu (01С453FB), который был куплен за счет средств агентства на 280 млн сумов (в розыске) на имя обвиняемого Хушвата Турдиева;

автомобиль Forza (в розыске), купленный за 50 млн сумов обвиняемым Кахрамоном Отакуловым;

средства, выделенные агентством в долг Уролу Халмонову — 433 млн сумов, Ф. Машурову — 210 млн сумов, Одилу Кабулову — 205 млн сумов, А. Хасанову — 50 млн сумов;

2 млрд сумов, затраченные на завод по упаковке сухих фруктов в Аккурганском районе Ташкентской области.

Ситуация с частными агентствами

Закон о частных агентствах занятости вступил в силу в октябре 2018 года. Осенью прошлого года появились сообщения о возбуждении уголовных дел о мошенничестве в отношении руководителей занятости Human, Korean аnd migrations xususiy bandlik agentligi и других (по данным источников «Газеты.uz», уголовные дела возбуждены в отношении восьми агентств).

Проблема недобросовестных частных агентств занятости в декабре вызвала в Сенате Олий Мажлиса оживленную дискуссию. В частности, сенатор Фаррух Дадаходжаев подверг критике Министерство занятости и трудовых отношений за отсутствие механизма защиты средств мигрантов и предложил ввести банковские расчеты с агентствами по аккредитиву.

В сам закон Минтруда намерено внести правки, которые, как ожидаются, смогут защитить узбекистанцев от недобросовестного выполнения услуг по трудоустройству за рубежом.

17 февраля свыше 100 человек из разных регионов страны собрались рядом с площадью Мустакиллик (Независимости) в Ташкенте с требованием выплаты ущерба, нанесенного агентством Human. На встречу с ними пришли вице-премьер Азиз Абдухакимов и министр занятости и трудовых отношений Нозим Хусанов. Позже с ними встретился премьер-министр Абдулла Арипов. По итогам встречи глава правительства поручил временно компенсировать ущерб в размере более 21 млрд сумов (около 2,2 млн долларов) за счет внебюджетного фонда Минтруда.