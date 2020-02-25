Совсем недавно начал работу в Узбекистане инновационный детский сад Invento International School, который внедряет Швейцарскую международную программу для дошкольных учреждений. Invento является «ласточкой» известного проекта страны — Tashkent City.





Швейцарская международная программа рассчитана на учащихся от двух до семи лет. Ее отличительной чертой является индивидуальный подход к интересам каждого ребенка и раскрытие его потенциала при решении сложных теоретических и практических задач.

Данная программа обучения подходит комплексно к всестороннему развитию детей, а это значит, что в процессе обучения они будут одинаково хорошо владеть как гуманитарными, так и техническими знаниями. Внедрением системы в детском саду занимаются международные эксперты из Kazan International School.





В Invento высококвалифицированные специалисты с многолетним опытом уделяют внимание всем аспектам обучения и здоровья детей. С этой целью в детском саду функционируют соляная комната для укрепления иммунитета, крытый бассейн, два спортивных зала. Кроме того, в сотрудничестве с проверенными поставщиками продуктов питания и диетологами для каждого ребенка составляется отдельное меню.





Каждого родителя волнует, кем станет ребенок в будущем. Педагоги утверждают, что главное — вовремя увидеть, к чему у него есть способности, и помочь развить их. Для этого в данном садике есть все:

Art Room. Здесь дети могут рисовать везде, даже на стенах комнаты, а также лепить из глины, создавая свои шедевры;

Здесь дети могут рисовать везде, даже на стенах комнаты, а также лепить из глины, создавая свои шедевры; KIDZANIA — мини-копия реального города, где дети могут попробовать себя в различных профессиях;

— мини-копия реального города, где дети могут попробовать себя в различных профессиях; Комната ПДД для ознакомления детей правилами поведения на дороге. Здесь также есть лего-стена для развития абстрактного мышления и мелкой моторики рук;

для ознакомления детей правилами поведения на дороге. Здесь также есть лего-стена для развития абстрактного мышления и мелкой моторики рук; Амфитеатр и актовый зал , где будут проходить театральные постановки с участием детей, а также концерты и выступления;

, где будут проходить театральные постановки с участием детей, а также концерты и выступления; Smart-доски , на которых будет демонстрироваться образовательный контент нового поколения. С их помощью уроки превратятся в увлекательное путешествие;

, на которых будет демонстрироваться образовательный контент нового поколения. С их помощью уроки превратятся в увлекательное путешествие; Solt — новая система безопасности, которой пользуются элитные частные школы по всему миру;

— новая система безопасности, которой пользуются элитные частные школы по всему миру; Аудиосистема Bose Professional, которая поможет ребенку развить логическое и творческое мышление.

Invento означает «изобретение». И это символично, ведь здесь есть все для обучения юных новаторов и гениев профессиям будущего.

Сейчас в Invento действует акция — первым 100 детям предоставляется скидка.

Invento International School — это больше, чем просто детский сад.





Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998)71−210−99−99

Сайт: invento.uz

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