Представительские подарки президента Узбекистана главе США Дональду Трампу и его семье оказались в числе наиболее ценных, полученными официальными лицами Америки в 2018 году, сообщает Spot со ссылкой на The New York Times.

В 2018 году семья Дональда Трампа и высшие должностные лица администрации президента получили подарки от иностранных лидеров на общую сумму в 88,5 тысячи долларов.

По данным The New York Times, основанным на информации Федерального реестра, самый дорогой подарок получила Мелания Трамп — набор из шести фарфоровых тарелок на 23 тысячи долларов от шейха Катара. Она также получила два декоративных стула от президента Египта, стоимость которых оценивается в 10 тысяч, постельное покрывало стоимостью 4200 долларов от президента Узбекистана, клатч за 1280 от партнера премьер-министра Бельгии и другое. Практически все подарки были переданы в Национальный архив для демонстрации или хранения.

Самый ценный подарок, который получил сам президент США, был от президента Франции — сумка для гольфа Louis Vuitton и коллекция фотографий, которые были оценены в 8250 долларов. Дональд Трамп также получил миниатюрную серебряную копию комплекса «Регистан» от президента Узбекистана, которую оценили в 2950 долларов.

Госсекретарь Майк Помпео получил от президента Узбекистана деревянный стол и набор стульев за 1580 долларов, от наследного принца ОАЭ — бронзовую статую на мраморной основе стоимостью 1300 долларов, от министра иностранных дел Японии — ручку за 1400 долларов, от премьер-министра Молдовы — картину и молдавский коньяк за 1060 и другое. Большинство подарков Помпео были переданы Администрации общего обслуживания.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встречался с Дональдом Трампом в ходе визита в США в мае 2018 года.