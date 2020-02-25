Фарход Нуритдинович Арзиев назначен первым заместителем министра иностранных дел Узбекистана, сообщили «Газете.uz» источники в правительстве.

До назначения он с мая 2017 года занимал должность посла Узбекистана в Индии, с марта 2019 года был одновременно послом в Бангладеш.

Фарход Арзиев является выпускником Ташкентского государственного университета (1997), лондонского Университета Сити (2000) и Школы дипломатии и международной торговли имени Паттерсона в Университете Кентукки (США, 2011).

В разные годы работал в Национальном информационном агентстве Узбекистана (1997−2000), информагентстве «Жахон» при МИДе (2002−2004), постоянном представительстве Узбекистана при ООН в Нью-Йорке (2004−2008), постоянном представительстве Узбекистана при ООН в Женеве (2008−2009), Управлении по делам ООН и международных организаций при МИДе (2012−2014), а также заместителем главы миссии и советником посла Узбекистана в Германии (2014−2017).

Сообщается, что Илхомжон Неъматов, с ноября 2018 года работавший первым замминистра иностранных дел, стал заместителем главы МИДа.