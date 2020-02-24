UzAuto Motors продолжает работу над расширением предложений и повышением качества продукции. Изучив спрос и пожелания клиентов, с начала 2020 года предприятие предлагает автомобили Spark, Cobalt и Lacetti с дополнительными опциями.

В число доступных добавочных опций вошли осветительные системы автомобиля, функции аудиосистем и другие дополнения, соответствующие техническим регламентам мировых стандартов.

При установке дополнительных опций используются только сертифицированные запасные части заводского качества. Стоимость каждой из них от 50 до 500 тысяч сумов в зависимости от модели и установленной опции автомобиля.

Более того, установка опций на заводе является более надежной, а обращение в несертифицированный сервисный центр лишит клиента заводской гарантии на автомобиль.

Приобрести автомобиль с дополнительными опциями можно в официальных дилерских центрах. Лица, уже заключившие и оплатившие договор, могут приобрести машину с дополнительными опциями, заключив дополнительное соглашение и оплатив стоимость опций.

Покупка машины с дополнительными опциями или без — личный выбор каждого покупателя.

Телефон call-центра: (+998) 78−141−77−77.

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