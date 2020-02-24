Компания Uzbekistan Airports на своем сайте объявила о снижении ставок на наземное обслуживание воздушных судов иностранных авиакомпаний в аэропортах Узбекистана.

Отмечается, что принятое решение направлено на повышение конкурентоспособности аэропортов страны на международном рынке, удовлетворение спроса со стороны населения страны и увеличение потока иностранных туристов.

С 1 марта во всех региональных аэропортах отменяется ставка за обслуживание прибывающих пассажиров и снижается ставка за обработку грузов для грузовых рейсов иностранных авиакомпаний.

Наряду с этим, для пассажиров бизнес-класса иностранных авиакомпаний снижена стоимость обслуживания в зале повышенной комфортности Business Lounge международного аэропорта Ташкента.

«Сокращение расходов иностранных авиакомпаний на услуги по обслуживанию рейсов в аэропортах республики направлено на снижение стоимости авиабилетов для населения страны и иностранных туристов, кроме того снижение тарифов на обработку груза будет способствовать дальнейшему развитию экспортного потенциала страны», — говорится в сообщении.

Ранее министр транспорта Эльёр Ганиев сообщил, что Узбекистан будет привлекать иностранные авиакомпании в аэропорты путем снижения цен на авиатопливо и сборов. Замглавы Минтранса Ильхом Махкамов отмечал, что цены на авиабилеты планируется снизить за счет лоукостеров и оптимизации тарифов.