Ректор Пизанского университета профессор Паоло Манкарелла заявил о возможности учреждения филиала вуза в Ташкенте, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

Кампус может стать первым отделением университета за пределами Италии. Этот вопрос обсуждался во время переговоров делегации Узбекистана с руководством университета в Риме.

По данным пресс-службы МИДа, кадры будут готовить «с учетом потребностей Узбекистана в высококвалифицированных специалистах». На начальном этапе планируется разработать программы бакалавриата по геологии, геофизике, энергетике, химии, биотехнологии, информационно-коммуникационным технологиям, экономике и управлению бизнесом.

Руководство университета в ближайшее время планирует визит в Узбекистан для «обсуждения содержательных и организационных вопросов реализации этого проекта», говорится в сообщении.