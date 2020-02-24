В Германии 21−23 февраля прошел турнир дзюдоистской серии JF World Judo Tour — Большой шлем в Дюссельдорфе-2020. За рейтинговыми очками для олимпийской квалификации прибыли 676 участников из 117 стран.

Дзюдоисты из Узбекистана Давлат Бобонов (-90 кг) и Мухаммадкарим Хуррамов (-100 кг) завоевали золотые медали, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В борьбе за высшую награду Давлат Бобонов боролся с украинским дзюдоистом Кеджау Ньябали. За счет двух вазари представитель Узбекистана завоевал «золото».





Мухаммадкарим Хуррамов вышел на бой с финалистом Олимпиады-2016, представителем Азербайджана — Эльмаром Гасымовым. В дополнительное время узбекский дзюдоист решил поединок в свою пользу и завоевал вторую золотую медаль сборной Узбекистана.

Фото: НОК Узбекистана

Для Бобонова и Хуррамова это первый финал и первые золотые медали турнира Большой шлем. Оба спортсмена записали на свои счета по 1000 рейтинговых очков Олимпиады-2020 в Токио.