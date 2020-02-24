Министерство юстиции Узбекистана опубликовало для обсуждения проект закона, которым предлагается ввести в законодательство норму о праве гражданина на охрану изображения.

Согласно документу, Гражданский кодекс планируется дополнить статьей 100−1 (защита прав на охрану изображения гражданина).

Она гласит, что для фотографирования (видеосъемки или создания художественного произведения, содержащего изображение) гражданина, а также использование его изображения требуется его согласие, а если гражданин является несовершеннолетним или недееспособным — согласие его законных представителей. Исключение составляют следующие случаи:

использование изображения в государственных или общественных интересах — для сообщения о случаях и инцидентах, которые представляют угрозу безопасности государства и (или) общества, объявления о поиске лица, совершившего преступление или пропавшего без вести, а также в процессе выполнения обязанностей государственными служащими.

— для сообщения о случаях и инцидентах, которые представляют угрозу безопасности государства и (или) общества, объявления о поиске лица, совершившего преступление или пропавшего без вести, а также в процессе выполнения обязанностей государственными служащими. если изображение гражданина получено при съемке на публичных мероприятиях (концертах, праздниках и других) и в общественных местах (предприятия общественного питания, торговые пункты и объекты сервисного обслуживания, образовательные учреждения, зоопарки, парки, улицы и т. д. ) и целью использования изображения является отображение только общих процессов в этих местах;

(концертах, праздниках и других) и (предприятия общественного питания, торговые пункты и объекты сервисного обслуживания, образовательные учреждения, зоопарки, парки, улицы ) и целью использования изображения является отображение только общих процессов в этих местах; использование изображений государственных и общественных деятелей, а также видных представителей науки, культуры и других сфер в целях распространения информации, представляющей общественный интерес;

а также видных представителей науки, культуры и других сфер в целях распространения информации, представляющей общественный интерес; если цель фотографирования гражданина и (или) использования его изображения заключается в защите прав этого гражданина;

при осуществлении платной съемки.

Под использованием изображения гражданина понимается его распространение, обработка и демонстрация. Использование изображения умершего гражданина не допускается без согласия его детей, супруга или родителей, отмечается в проекте закона.

Согласие на фотосъемку гражданина и (или) использование его изображения, как ожидается, будет выражаться либо в письменной, либо в устной форме, либо иными действиями, выражающими согласие.

При получении и (или) использовании изображения гражданина без его согласия, следует из проекта, его необходимо удалить с источников хранения (фотоаппарат, камера, мобильный телефон и другие устройства), как и из любых печатных и электронных СМИ, интернета, наружной рекламы и раздаточных материалов рекламного характера.

Материальный и моральный ущерб при нарушении описанного требования взыскивается через суд.

Ранее Министерство юстиции в своей статье сообщало, что в национальном законодательстве нет четкого определения границ неприкосновенности права граждан на изображение.

В частности, в законодательстве не предусмотрены вопросы о требовании получения или неполучения разрешения у гражданина для того, чтобы сфотографировать его и использовать фотографии, снятые во время массовых мероприятий или в общественных местах.

Минюст отмечал, что в ряде стран — Аргентине, Австрии, Бельгии, Дании, КНР, США, Израиле, Италии, России, Швеции и других — для фото- и видеосъемки не требуется разрешение личности, а в Бразилии, Испании и Швейцарии оно требуется.

Подробнее ознакомиться с проектом, внести в него свои предложения и замечания можно до 8 марта.