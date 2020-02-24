В Лондоне состоялась презентация продуктов и решений Huawei, на которой исполнительный директор совета директоров Huawei и президент Carrier BG Райан Дин выступил с основным докладом под названием «5G создает новые ценности». В рамках мероприятия были представлены новые продукты и решения Huawei на 2020 год и запущена «Инновационная партнерская программа 5G». Данные усилия направлены на создание процветающей экосистемы 5G и обеспечение коммерческого успеха технологии пятого поколения.

Райан Дин во время выступления отметил, что развитие 5G с точки зрения развертывания, экосистемы и опыта превзошло все ожидания, а сети являются основой для развития бизнеса на базе 5G.

Компания Huawei заключила 91 коммерческий контракт в области технологии 5G и поставила более 600 тысяч активных антенных систем 5G Huawei Massive MIMO AAU. Являясь одним из ведущих мировых поставщиков 5G, компания Huawei стремится разрабатывать оптимальные комплексные 5G-решения, поставлять базовые станции 5G с высокими показателями в отрасли для всех сценариев и Blade AAU с высоким в отрасли уровнем интеграции. Blade AAU может работать во всем диапазоне частот ниже 6 ГГц и поддерживать сети 2G, 3G, 4G и 5G.

Это не только решает проблему ограниченного пространства для установки антенны, но также в сравнении с уже существующими решениями снижает совокупную стоимость владения (TCO) более чем на 30%. Huawei является поставщиком промышленных 5G-модулей для вертикальных приложений.

В эпоху 4G люди могут делиться своими видео и голосовыми сообщениями. Благодаря сверхвысокой пропускной способности, предлагаемой 5G, люди смогут наслаждаться захватывающим опытом от AR и VR, что позволит им передавать свои мысли и чувства, как никогда раньше. Этот удивительный опыт 5G создаст невероятную новую ценность. По мере развития мобильной широкополосной связи 5G (eMBB) Ultra HD-Video будет стимулировать массовый рост 5G-услуг B2C. 5G-услуги B2B также продемонстрировали огромный потенциал.

Huawei совместно с некоторыми операторами выпустила «Белую книгу 5G» и исследовала приложения B2B для внедрения 5G-приложений во многих отраслях. На пресс-конференции Райан Дин продемонстрировал аудитории инновацию в виде рюкзака для оператора телевещания со встроенным 5G-модулем, который значительно упрощает проведение прямой трансляции.

Райан Дин подчеркнул, что в эпоху 4G практически все операторы обеспечивали одинаковый опыт работы в сети. Однако в эпоху 5G операторы могут предоставлять дифференцированный опыт и тарифицировать услуги для пользователей, основываясь на большем количестве показателей, включая объем данных, задержку, пропускную способность и количество подключенных устройств. Это позволяет монетизировать 5G и побуждает операторов пересмотреть свои бизнес-модели 5G уже сейчас.

Huawei и его глобальные партнеры работают над многими проектами 5G, которые охватывают множество областей, включая медиасферу, кампусные решения, здравоохранение и образование. На конференции Райан Дин в присутствии отраслевых партнеров запустил «Инновационную партнерскую программу 5G». В течение следующих пяти лет в рамках этой программы Huawei планирует инвестировать 20 млн долларов США в инновационные приложения 5G, способствуя процветанию экосистемы 5G и ускоряя коммерческий успех сетей пятого поколения.

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