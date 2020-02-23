В каждом районе столицы высадят по миллиону деревьев, сообщил в интервью телеканала «Узбекистан 24» прокурор Ташкента Бахриддин Валиев после инцидента с вырубкой 81 многолетнего дерева в столице.

Целая роща была вырублена 20 февраля в махалле «Юнус Раджаби» в Яккасарайском районе застройщиком на основе решения бывшего хокима города, признанного впоследствии незаконным. Инцидент, произошедший в нарушение действующего моратория на вырубку деревьев, вызвал широкий общественный резонанс и привлек внимание руководства города и страны.

Всю прошлую ночь и весь день на месте вырубленных деревьев велась работа по посадке новых деревьев и прокладке поливной системы. Власти сообщили, что на месте рощи будет разбит зеленый сад, где вместо срубленных будет высажено 150 деревьев: 37 каштанов, 39 чинар, 37 шаровидных акаций и 37 розовых деревьев. Все саженцы имеют высоту 3,5−4 м.





Как мы уже писали, в отношении заместителя хокима Яккасарайского района Абдувосилхона Саттарова, выдавшего разрешение на вырубку деревьев, возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Узбекистана (злоупотребление властью или должностными полномочиями, совершенное с причинением особо крупного ущерба), а в отношении учредителя Building and Supplies Абдурахима Кадирова — по части 2 статьи 198 (незаконная порубка леса или других насаждений, причинившая крупный ущерб).

Начальник УКД ОВД Яккасарайского района подполковник Х. Хайдаров и начальник территориального отдела ОВД Х. Уринбоев получили выговор, как и прокурор Яккасарайского района Н. Аллабергенова. Инспектор профилактики махалли «Юнус Раджаби» С. Сафаров освобожден от должности.

Прокурор Ташкента Бахриддин Валиев признал, что в реализации указа президента о введении моратория допущены недостатки.

«Мы не оправдали возложенное на нас доверие президента, доверие народа в обеспечении неукоснительного исполнения законов. 30 октября 2019 года был объявлен мораторий на вырубку деревьев. В этой связи был принят указ президента, и мы допустили недостатки в реализации данного указа на местах. В результате в Яккасарайском районе в махалле „Юнус Раджабий“ была допущена вырубка 81 дерева», — сообщил он.

«Чтобы оправдать доверие нашего президента и народа, прокуратурой Ташкента совместно с руководителями четырех секторов и широкой общественности инициируется акция по высадке в каждом районе столицы по одному миллиону деревьев. Хочу заверить, что мы полностью выполним эту задачу», — добавил Бахриддин Валиев.

Учредитель и руководитель компании Building and Supplies Абдурахим Кадыров сказал, что сожалеет о содеянном.





«Чтобы возместить нанесенный ущерб, обещаю посадить 700 саженцев деревьев», — отметил он.

«Город и его жителей нужно уважать, это не место для самоволия и произвола», — отмечается в сюжете «Узбекистан 24».

Местные жители, уставшие от двухлетней борьбы за сохранение рощи, в интервью телеканалу выразили благодарность президенту и властям Ташкента «за то, что народ услышали, за то, что нас защитили».